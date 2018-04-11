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Apple снимет сериал по трилогии Азимова «Основание»
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Apple снимет сериал по трилогии Азимова «Основание» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Компания Apple снимет телесериал по научно-фантастической трилогии Айзека Азимова «Основание», сообщает Deadline.
Проектом займется студия Skydance Television, прошлым летом заключившая соглашение с владельцами авторских прав на произведения Азимова. Книги, вдохновившие создателей «Звездных войн» и не только", для телеэкрана адаптируют сценаристы Дэвид Гойер и Джош Фридман. Они выступят исполнительными продюсерами и шоураннерами проекта.
"Основание" началось с серии коротких рассказов, опубликованных в 1942 году. Позже изначальная трилогия, в 1966 году удостоенная специальной премии «Хьюго» за «лучшую фантастическую серию всех времен», увеличилась до семикнижия.
Действие «Основания» разворачивается в альтернативной Вселенной — Галактической Империи, где люди живут на различных планетах Млечного пути. Главный герой серии — психоисторик Гэри Селдон, предсказавший крах Империи и решивший основать Вторую Империю.
Попытки экранизировать «Основание» предпринимались неоднократно, за сценарий брались, в частности, специалисты телеканала HBO, но он так и не был взят в производство.
Ранее сообщалось, что Терминатора в новом продолжении научно-фантастической кинофраншизы может сыграть мексиканский актер.
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