В Катыни откроется выставка о восстании в концлагере Собибор

Она станет частью выставки о российско-польских отношениях в новой истории, которая вскоре откроется в Катыни под Смоленском. Об этом на «круглом столе» «Восстание в Собиборе — апогей европейского сопротивления фашизму» рассказал исполнительный директор РВИО Владислав Кононов , напомнив, что в этом году исполняется 75 лет вошедшему в героическую историю многих стран побегу заключенных во главе с советским офицером Александром Печерским

В Польше меньше чем через две недели, 23 апреля, состоится мировая премьера нового фильма «Собибор» с Константином Хабенским в главной роли. Место первого официального показа выбрано более чем удачно, поскольку именно там перекрещиваются очень жесткие сюжеты истории Второй мировой войны. «Это символическое место, — например, заявил журналистам исполнительный директор Фонда „История Отечества“ Константин Могилевский . — На территории Польши многие спасшиеся во время побега были выданы местными крестьянами фашистам и погибли. Из 400 спасшихся из лагеря до конца войны дожили только 50». Сложными отношениями польских властей к восстанию, организованному советским офицером в Собиборе, российские эксперты объясняют и тот факт, что наша страна не участвует в создании Музея Собибора в Польше. «Поэтому решили, что о подвиге Печерского расскажем в Катыни, — объяснил Кононов. — Как и о других концентрационных лагерях на территории Польши, о 600 тысячах советских солдат, погибших во время освобождения этой страны».

Впрочем, честно российские историки готовы говорить не только о чужих «грехах».

— Для тех, кто оказался в концлагере, вставал гамлетовский вопрос «Быть или не быть?», а если быть, то кем, — поднял тему колаборационизма директор Института российской истории РАН Юрий Петров . — Целые регионы сотрудничали с фашистами, например, французский Виши. Тяжелый факт, но он был: большинство охранников в Собиборе — наши соотечественники. Не все заключенные выбрали путь восстания, часть осталась, переживая «стокгольмский синдром» и пытаясь понравиться фашистам. Их уничтожили, как и тех, кого поймали. Но были и те, кто, исхудавший и обессиленный, пошел за Александром Печерским. Это была пощечина эсэсовцам. Недаром после восстания и побега, по распоряжению Гимлера, лагерь сровняли с землей.

Александр Аронович Печерский после войны жил еще очень долго. Он умер в 1990 году, всю жизнь посвятив увековечиванию памяти сожженных в лагерях смерти товарищей. И тому, чем его восстание отличалось от всех других: он не просто хотел убежать, тот круг советских военнопленных в Собиборе, который сконцентрировался вокруг Печерского, был настроен на месть, на уничтожение лагеря и его сотрудников. Печерский искал своих охранников и после войны. Писал бывшим заключенным и журналистам во многих странах, и благодаря его усилиям эта история не забылась.