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Правнучка Карла Фаберже хочет возродить знаменитую марку и сделать подарок музеям России
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Правнучка Карла Фаберже хочет возродить знаменитую марку и сделать подарок музеям России 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Правнучка самого знаменитого в мире ювелира ‐ Карла Фаберже ‐ приехала в Россию, чтобы возродить знаменитую марку. Ее прадед родился в Петербурге, а современные яйца Фаберже и другие украшения все чаще создают мастера других стран. Сара Фаберже ‐ руководитель спецпроектов, намерена сделать так, чтобы основное производство вернулось в Россию.
Сара Фаберже приехала в Россию не с пустыми руками. Она хочет подарить одному из музеев России работу не прадеда, а своего отца по имени Тео, он продолжал семейное дело — создавал уникальные произведения, чаще из дерева. Одно из них — это даже не яйцо Фаберже, а декоративная подставка в форме него для ручки.
Это дерево ценной породы «кока бола», в русском стиле, русское искусство вдохновило моего отца. Здесь вы видите форму купола, наверху рубин и ручка, подставка из латуни, тоже в русском стиле. Это очень дорогое моему сердцу творение, но я хочу показать его русским людям, творчество отца принадлежит русскому народу, также как и творения моего прадеда Карла Фаберже
— Сара Фаберже.
Отец Сары давно умер, точно не известно, когда именно было создано это произведение — примерно в  90-ых. Сара хочет увековечить память своего отца — снять про него художественную картину, но пока есть только идея, осталось заинтересовать Министерство культуры или найти инвесторов, чтобы получить бюджет и написать сценарий. Сару поддерживает ее сын.
У меня есть сын Джошу, ему 28, он гордится тем, что работает в компании Фаберже, разрабатывает изделия. Он считает себя русским, говорит на русском и в ближайшее время тоже приедет в Россию
— Сара Фаберже.
Вместе с Сарой в Москву приехал Кевин Матч, он был директором юридического департамента Фаберже на протяжении
10-ти  лет. Теперь собирается возродить эту марку в России, ведь сейчас ювелирные украшения и яйца Фаберже чаще производятся мастерами других стран. Марка «Фаберже» была утеряна еще в 1918 году, после русской революции семейство бежало в Европу.
Из-за  недостатка средств компания уже не работала на должном уровне. А в  годы находчивый американец зарегистрировал имя Фаберже и стал выпускать моющие средства.
Но семья Фаберже не знала об этом, она жила в Швейцарии, а моющие средства производились в Америке. Он [американец] считал это имя очень привлекательным для своих клиентов, он не поставил в известность семью Фаберже, но с юридической стороны было не придраться, он зарегистрировал имя  — Кевин Матч.
Бренд «Фаберже» перепродавали много раз, пока на аукционе ее не выкупил Кевин Матч за 38 миллионов долларов. Русская супруга Кевина помогает Саре и мужу вести все переговоры в Москве. Сара Фаберже солидарна с коллегами, подарок из ее коллекции — повод для грядущих перемен. В ближайшее время она посетит Оружейную палату и другие музеи Москвы, чтобы решить куда именно отправить декоративную подставку, созданную ее отцом.
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