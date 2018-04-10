Строительный мусор стал угрозой для жителей Безенчука

Железобетонная проблема. В Безенчуке строители не хотят убирать плиты с улицы Овражная. Жители домов боятся за здоровье своих детей. Играя там, они рискуют получить травмы. К тому же, улица остается неухоженной. Строительный мусор мешает благоустройству. Несколько лет родители ведут борьбу за красоту и безопасность своего двора.

Уложили плитку, каждая весом в несколько тонн. Посреди улицы Овражной в поселке Безенчук. Район новый, живут, в основном, молодые семьи с маленькими детьми. Наталья Корчак боится отпускать детей на улицу одних. Их как магнитом тянет попрыгать с бетонных блоков в сугроб: «У нас вызывает опасение угроза жизни и взрослых, и детей, потому что сейчас подсохнет, будут детки, взрослые школьники прыгать, играть. Самое страшное. Конечно, нам хотелось бы, чтобы их отсюда убрали».

Местная строительная компания возвела несколько домов на этой улице. Убирать за собой не стали. Наталья с мужем переехала сюда три года назад. Все это время вместе с соседями бьются за чистоту и безопасность родного двора. Жители утверждают, что они неоднократно обращались к директору фирмы Геннадию Келейнову. Однако, воз, то есть плиты, и ныне там.

Плиты обещают убрать постоянно, но сроки все время переносят. А теперь выясняется, что директор готов их продать любому, кто готов купить. Доставку не обещают. Самовывоз. Получается, это уже не просто земля, а магазин.

Раньше блоки лежали чуть дальше. Потом их перевезли прямо напротив дома Натальи. Однажды жителям показалось: победа близка. Сюда приехала строительная техника. Начались работы. Правда, продолжались они недолго. «Попытки убрать данные железобетонные изделия производились, но вот два бетонных блока вывезли, как видим, остальное все здесь присутствует», — рассказал житель дома Павел.

С директором фирмы удалось поговорить только телефону. Геннадий Келейнов обещал навести порядок до лета: «Я вам объясняю, панели завозили специальными панелевозами 8 лет назад. Я вам объясняю, что до 9 мая все будет убрано».

Сроки названы конкретные. Надеемся, что Геннадий Келейнов имел ввиду этот год. Жители с нетерпением ждут, когда уже территория станет чистой. Хотят засадить участок деревьями и кустарниками. Редакция будет следить за развитием ситуации.