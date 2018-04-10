Американские индейцы познакомились с тундрой

В Ненецкий округ приехали три представителя индейцев сеймиш: специалисты по культуре, охране окружающей среды и развитию бизнеса. Также в делегацию вошел представитель Университета здоровья и науки штата Орегон Джон Уотерхаус

— Когда мы ехали в тундру, мы не подозревали, что в России так холодно и так красиво, — рассказывает специалист по языку индейцев сеймиш Келли Холл. Первое, что бросается в глаза, что ненецкие чумы очень похожи на наши родовые дома, где могут жить сразу несколько семей.

По словам Кэлли Холл, родство душ двух народов Америки и России особенно проявилось в песнях. Схожие мотивы и напевы и исполняются под бубен и у ненцев, и у индейцев.

— Когда мы выступили на сцене в поселке Нельмин Нос, к нам подошла очень пожилая ненка, она обняла нас и сказала, что услышала знакомые слова и поняла многое, о чем мы пели, — вспоминает Кэлли Холл.

В Нельмином Носу, куда нужно добираться из Нарьян-Мара на специальном вездеходе Трэколе, прошел праздник встречи весны «День ворона». У ненцев ворон считается птицей, приносящей весть о том, что скоро начнется весна, а также оберегающей матерей и детей. На праздник надевают специальные украшения, которые чем-то напоминают вороньи перышки.

— У нас тоже есть свои священные животные, спортивные праздники, определенные обряды и украшения, — говорит представитель индейцев сеймиш Джанетт Кастиллея. — Мы чувствуем, что очень близки по духу.

Около двух тысяч индейцев сеймиш живут на архипелаге Сан-Хуан в северо-западной части США. Их жизнь в течение столетий была связана с тихоокеанским лососем, который является одним из традиционных продуктов питания. «Мы коптим лосось, потому что у нас много сухих деревьев. На Севере у ненцев этого нет, тут мы впервые попробовали строганину — свежезамороженную рыбу. Это удивительно вкусно», — отмечает Джон Уотерхаус.

Кроме того, индейцы хотят перенять способы сохранения и продвижения культуры родного языка.

— Индейцев сеймиш официально 1,9 тысячи человек, но носителей языка осталось всего двое. А в НАО на ненецком языке говорят, выходят газеты и радиопередачи. Идут театральные постановки на родном языке. Думаю, мы начнем развивать это направление, — замечает Кэлли Холл.