Пейзажи северных морей представлены на выставке в Самарском Доме журналиста

«Прогулка по берегам морей северных». Фотовыставка под таким названием открылась в Доме журналиста. Самарский фотограф, мастер пейзажной съемки Владимир Привалов представил 28 своих фотовпечатлений от путешествий по Норвежским фьордам и Большому Соловецкому острову. Автор показал творчество за последние 7 лет.

Фотографии для этой выставки были отобраны из 10 тысяч кадров после «Прогулки по берегам морей северных». Владимир Привалов не один раз бывал на Норвежских и Соловецких островах. Признается, его всегда привлекал пейзаж и атмосфера того края. Автор считает, самое ценное осталось за кадром. Например, чтобы снять Лофотенские острова, приходилось в резиновых сапогах заходить в воду. «Только в резиновых сапогах, поскольку наиболее интересные сюжеты — это во время отлива, когда вода уходит от берега, оголяется дно, появляются водоросли, моллюски. Боязно наступать на что-то, потому что это камни, которые здесь тысячу лет лежали, и я наступлю на этот камень, он сдвинется, уже будет другая обстановка», — поделился автор работ.

В путешествиях Владимира Привалова всегда сопровождает жена. Она в шутку называет себя его «первой советчицей и критиком». Рассказывает, что до северных морей всегда добираются на машине, ночуют в палатке. «Мы видели вот это удивительное, бережное отношение норвежских людей к своей природе. Вот то, что нам не хватает, русским людям. И что потрясло — это отношение людей к своей стране, к своей природе. Там красиво, так красиво, что на каждом метре можно останавливаться и снимать», — рассказала Наталья Привалова.

Владимир Привалов говорит, что природа сама разложила перед ним удивительный натюрморт, замшелые камни и водоросли, россыпь фиолетовых мидий, облепивших гранитную глыбу, листья, гармонично вписавшиеся в композицию из камней. Коллеги подмечают: мастер превращает в искусство каждый кадр. И обрамляет в рамы, которые делает сам. Член художественного совета фотообъединения при Самарской областной организации СЖР Николай Федорин отметил: «Он умеет это. И умеет не просто сфотографировать, умеет это передать, я думаю, что при просмотре его фотографий нельзя просто так посмотреть и пройти мимо, всегда вызывают какие-то эмоции его фотографии, сложно объяснить с одной стороны, с другой стороны, они потрясающе позитивные».

Посмотреть коллекцию снимков, сделанных на Соловецких и Норвежских островах, можно в Самарском Доме журналиста до середины мая.