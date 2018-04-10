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15-летнему сироте из Башкирии прооперировали сердце
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15-летнему сироте из Башкирии прооперировали сердце 

ufa1.ru 46 минут назад
Фото: ufa1.ru
Руслан Хабиров — 15 летний волонтер-поисковик. Воспитывает бравого подростка 23-летний старший брат, ребята рано остались без родителей. Непростая жизнь омрачилась проблемами со здоровьем. Руслану понадобилась срочная операция на сердце.
После того, как о сложной судьбе парней рассказали журналисты Ufa1, на помощь братьям пришли читатели. Они поддержали Руслана, и долгожданная операция на сердце все-таки состоялась.
— Мы собрали нужную сумму, купили медикаменты. После была подготовка, анализы. И вот наконец я приехал в больницу, — рассказывает Руслан. — Операция была непростой, длилась 8,5 часа. Потом меня увезли в реанимацию, через пару часов пришел в себя. Постепенно иду на поправку, но врачи наблюдают за моим состоянием.
Если все пойдет хорошо, то Руслана в конце следующей недели смогут выписать домой. После предстоит долгий курс реабилитации, но молодые братья уверенны, что справятся с трудностями.
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