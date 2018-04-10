«Вы все нерусское любите»: Ксения Собчак огорчила своими вкусовыми пристрастиями

Ксения Собчак показала поклонникам свой перекус, признавшись, что души не чает в японской кухне. И хотя суши являются весьма популярным блюдом на территории России, многие пользователи сети возмутились, отчего публичный человек и кандидат в президенты пропагандирует не национальные яства.

Светская львица Ксения Собчак, проиграв выборы президента России, ушла в весьма продолжительный заграничный отпуск. Сначала новоиспеченный политик отправилась с семьей в Таиланд, где смогла насладиться общением со своим полуторагодовалым сыном Платоном, которого мало видела во время президентских гонок. А после теледива вновь оставила родных и улетела за океан, присоединившись к друзьям на отдыхе в США.

К немалой радости теледивы, ее подруги прекрасно ознакомлены с ее вкусовыми пристрастиями и приятно удивили, накормив порцией отменных суши. Растроганная Ксения поспешила поделиться с поклонниками своим перекусом, признавшись, что является настоящей фанаткой японской кухни. «Моя слабость — японская еда. А любимый ресторан — конечно же Matsuhisa в Лос-Анжелесе. Хорошо, когда твои друзья об этом знают», — похвасталась Ксения, сфотографировавшись с палочками в руках.

Однако враждебно настроенные пользователи сети не оценили зарубежных вкусов телеведущей. Публика с огорчением отметила, что публичным людям не к лицу признаваться в «любви к врагу» и следует восторгаться исключительно пельменями, ухой и морсами. Да и в целом, по мнению подписчиков, Собчак после выборов надо было бы хоть какое-то время оставаться в России, а не в спешке менять отечественные глубинки на заграничные курорты. «Вы все не русское любите. Но хоть бы немного потерпели, что ли» «А что, по деревням нашим больше не катаетесь? Национальную еду не пробуете?» «Может вы там и останетесь, если вам так по душе все зарубежное?» «Ксения! Понятие публичного человека обязывает показывать любовь к родине!» «Я тоже много чего вкусного ем. И в Париже, и в Нью-Йорке и много где. Но этим не хвалюсь, фотки и посты не выставляю. А вам тем более не следует»

Впрочем, теледиву пользователи сети готовы критиковать практически по любому поводу. Так, недавней причиной для насмешек со стороны подписчиков стало украшение с жемчужиной, которую многие приняли за некрасивый прыщ.