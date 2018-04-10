«ПЕСНИ. РЕАЛИТИ» стартуют в эфире ТНТ 16 апреля

В понедельник, 16 апреля на ТНТ начнётся новый этап шоу «ПЕСНИ» — реалити.

Участники, прошедшие предыдущие этапы, и один победитель зрительского голосования заселятся в «Башню Меркурий» в «Москва-Сити».

В течение семи недель они будут жить под чутким присмотром телекамер ТНТ, музыкальных лейблов Black Star и MALFA, креативных продюсеров и зрителей.

У участников не будет ни телефонов, ни доступа к интернету, ни других вещей, которые могут отвлечь их от того, чтобы стать звездой.

Эфир — каждый день в 18.00.