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«ПЕСНИ. РЕАЛИТИ» стартуют в эфире ТНТ 16 апреля
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«ПЕСНИ. РЕАЛИТИ» стартуют в эфире ТНТ 16 апреля 

Газета.Ru 12 минут назад
В понедельник, 16 апреля на ТНТ начнётся новый этап шоу «ПЕСНИ» — реалити.
Участники, прошедшие предыдущие этапы, и один победитель зрительского голосования заселятся в «Башню Меркурий» в «Москва-Сити».
В течение семи недель они будут жить под чутким присмотром телекамер ТНТ, музыкальных лейблов Black Star и MALFA, креативных продюсеров и зрителей.
У участников не будет ни телефонов, ни доступа к интернету, ни других вещей, которые могут отвлечь их от того, чтобы стать звездой.
Эфир — каждый день в 18.00.
Победитель получит 5 млн рублей, а продюсеры ТИМАТИ и Максим Фадеев лично решат, кто из участников подпишет контракты с крупнейшими музыкальными лейблами страны — MALFA и Black Star.
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