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Илья Резник: на творчество меня благословил Ираклий Андроников
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Илья Резник: на творчество меня благословил Ираклий Андроников 

Газета.Ru 12 минут назад
Народный артист РФ Илья Резник поделился воспоминаниями своей юности, когда он поступил в театральный институт.
"Я три года подряд не мог туда поступить. Конкурс был 102 человека на место. Трудился рабочим сцены в областной филармонии и упорно готовился к поступлению. На творчество меня благословил Ираклий Луарсабович Андроников (советский писатель, телеведущий). Я тогда подрабатывал на Ленфильме в массовках и получил эпизод в документальном фильме «Загадка НФИ», который он снимал. Встретив Андроникова в коридоре по окончании работы, я попросил: «Вы не могли бы меня послушать, хочу в театральный поступать».
Прочитал ему «Скифы» Блока, отрывок из «Воскресенья» Толстого, и когда часов через пять уходил от него, Андроников сказал: «Вас примут». Я спросил: «Вы кому-то позвоните?» Он отвечал: «Нет-нет, но я уверен, что вас примут. Вы готовы». Так и произошло. Он внушил мне такую веру. Позже, когда Андроников приезжал в Ленинградскую филармонию со своими выступлениями, я обязательно приходил на его концерты, после заглядывал в гримерную. Там всегда было много народу с цветами, но он узнавал меня, кивал, спрашивал, как дела. «Отлично», — отвечал я, а он улыбался: «Я же говорил, что все будет хорошо»", — цитирует его слова газета «Известия».
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