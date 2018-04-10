Бездомные псы держат в страхе жителей семиэтажки на проспекте Ленина в Волгограде

Жители Краснооктябрьского района Волгограда присоединились к остальным горожанам, которые просят чиновников избавить их от агрессивных бездомных псов. По словам волгоградцев, проживающих в семиэтажном доме на проспекте Ленина, стая собак держит в страхе целый двор. Обосновавшись у подъездов, животные недружелюбно ведут себя по отношению ко всем прохожим.

— Целая свора собак выбрала в кчестве постоянного места жительства двор дома № 153 по проспекту Ленина, — рассказала V1.ru молодая мама, проживающая в этом доме. — Эти псы буквально никому не дают покоя. Все, кто проходит мимо них, в лучшем случае оказываются облаяны, в худшем собаки атакуют. Чтобы покусали кого-то — до такого дело еще не доходило. Но неужели непременно нужно этого дождаться?

Гулять на детской площадке с ребенком, по словам волгоградки, в такой ситуации опасная затея.

— Дети бегают, шумят. Кто знает, как себя могут повести животные? — задается вопросом девушка. — Сегодня видела, как они бросились на нескольких прохожих. Детей пока не трогаю т.

По словам волгоградки, она уже обращалась администрацию Краснооктябрьского района, но там ее направили в мэрию:

— В районной мне ответили, что не властны над бездомными псами. Завтра планирую звонить в администрацию Волгограда. В «Горпитомнике» трубки никто не берет. Это полный беспредел! Город оказался во власти животных, и никто не спешит ничего делать.