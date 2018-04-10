Традиции — это культурный код

Ремесла — это часть культурного кода любого государства и социума. В каждой стране они формируются стихийно и особым образом. Естественно, любое дело, будь то кузнечное или ткацкое, гончарное или прядильное, кожевенное или ювелирное, становится частью самоидентификации народа.

У нас это происходит по-своему, в Африке или Латинской Америке — совершенно по-другому. Каждый народ в процессе своего исторического развития создает свои мифологические представления о мире, поскольку, живя в нем, человек наблюдает самые различные явления и процессы, которые происходят вокруг него, пытаясь их понять и объяснить. Все это находит непосредственное художественное воплощение в предметах быта, в произведениях народного декоративно-прикладного искусства, в различных видах ремесел.

С развитием технологий ремесла не отступают на второй план. Напротив, они являются основой промышленности. Не будет преувеличением сказать, что все известные сегодня итальянские бренды в области моды и фабрики культурного наследия Франции вышли из ремесел. Французских мастеров по всему миру ценят за их изделия в области металлообработки и стекла. Эти технологии сохраняются у них сотнями лет. В нашей стране еще недавно ремесла переживали не лучшие времена, но мы, к счастью, не потеряли те знания и навыки, которые передавались из поколения в поколение нашими предками. Сейчас государство и общество стали уделять этому большое внимание, поэтому у нас всех появились надежда и уверенность, что те, кто будет жить спустя десятилетия и столетия, смогут держать в руках инструмент, шить, плести, ковать, создавать то, что никогда не может быть заменено современными технологиями.

Как и другие ремесла, русская традиция кузнечного искусства уходит корнями вглубь истории. Та же булатная сталь русских богатырей, о которой мы знаем по былинам и сказкам, представляет собой историческую технологию. Эти рецепты и сейчас очень востребованы, в особенности в оружейном искусстве, потому что они являются важной частью изготовления сверхтвердых материалов. Все это совершенствуется, развивается, и тем не менее истоки находятся именно на Руси.

Ассамблея народных ремесел, как и другие ассоциации ремесленников, очень важна. Она не только объединяет людей профессионально, но и несет социально активную функцию, доносит до властей, политических и общественных организаций мнения людей нашего сообщества. Я считаю, подобные проекты интересны в масштабе не только Москвы, но и всей страны. Это возможность создавать совместно большие проекты, имеющие значение для каждого человека, а не только представителей ремесленного сообщества. Участие в Ассамблее народных ремесел нашего Союза кузнецов дает нам возможность быть услышанными. Благодаря этому поставленные задачи и цели реализовываются быстрее.