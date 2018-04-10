Ещё
Уральские клоуны обвинили коллег из Австрии в плагиате
Далее:
Читайте также:
Ещё

Уральские клоуны обвинили коллег из Австрии в плагиате 

360tv.ru 42 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Серьезный скандал разгорелся в Екатеринбурге. Местные клоуны обвиняют коллег из Австрии в плагиате. Репризу трио «Без носков», по словам артистов, они повторили вплоть до мельчайших деталей.
Свою же постановку в чужом исполнении клоуны из Екатеринбурга увидели случайно в австрийских новостях.
В этом видео мы увидели точное сходство нашей репризы. Даже по фотографиям. Были скопированы все движения, реквизит, костюмы, образы
— трио «Без носков».
Артисты решили заявить об авторском праве. Эдгар Запашный считает, что можно забыть и порадоваться, что твои репризы копируют, но так имя не заработать.
Я им посоветовал не отпускать эту ситуацию, иначе у них будут воровать все и всегда. И стремясь создать собственное имя, иметь собственный эксклюзивный материал, у них это не будет получаться, если люди будут знать, что у этих пацанов можно воровать сразу и все что угодно
— Эдгар Запашный.
Мнение циркового гуру разделяют не все коллеги. Говорят, ведь вот — успех. Повторяют лишь стоящие вещи.
Так делали, делают и будут делать. Если бы мое шоу  кто-то  смог повторить — я бы кайфанул. Да это конкурент, но это пинок под одно место для того, чтобы делать дальше
— Андрей Бонор, артист шоу «Веселый Роджер».
Юристы же коротко резюмируют — добиваться своего, конечно, можно. Но сложно. С судами вряд ли получится. Зато это неплохой пиар.
Конечно же, весь процесс сложный будет, учитывая международный элемент. Нам нужно будет ездить в Австрию, подавать документы, оплачивать, скорее всего, не местных юристов, а австрийских. Конечно, это все влетит в копеечку
Юлия Вербицкая, юрист.
Теперь трио «Без носков» остается решить стоит ли игра свеч. И выбрать — тратить время на суды, или на мозговые штурмы и придумывание новых реприз.
360tv.ru: последние новости
«Кубик в кубе» может закончить с озвучкой сериалов. Amedia TV хочет судиться из-за миллионного ущерба Круглый стол, посвященный Дню освобождения узников лагерей, прошел в Красногорске Летние кинотеатры откроются в Подмосковье в мае
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Женщина «оторвала» себе нос в прямом эфире3
Самые красивые итальянки в истории кино5
Как сложилась судьба мальчика из фильма «Игрушка»2
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову6
«Викинги» и еще 6 крутых исторических сериалов
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение