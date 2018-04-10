Уральские клоуны обвинили коллег из Австрии в плагиате

Серьезный скандал разгорелся в Екатеринбурге. Местные клоуны обвиняют коллег из Австрии в плагиате. Репризу трио «Без носков», по словам артистов, они повторили вплоть до мельчайших деталей.

Свою же постановку в чужом исполнении клоуны из Екатеринбурга увидели случайно в австрийских новостях.

В этом видео мы увидели точное сходство нашей репризы. Даже по фотографиям. Были скопированы все движения, реквизит, костюмы, образы

— трио «Без носков».

Артисты решили заявить об авторском праве. Эдгар Запашный считает, что можно забыть и порадоваться, что твои репризы копируют, но так имя не заработать.

Я им посоветовал не отпускать эту ситуацию, иначе у них будут воровать все и всегда. И стремясь создать собственное имя, иметь собственный эксклюзивный материал, у них это не будет получаться, если люди будут знать, что у этих пацанов можно воровать сразу и все что угодно

— Эдгар Запашный.

Мнение циркового гуру разделяют не все коллеги. Говорят, ведь вот — успех. Повторяют лишь стоящие вещи.

Так делали, делают и будут делать. Если бы мое шоу кто-то смог повторить — я бы кайфанул. Да это конкурент, но это пинок под одно место для того, чтобы делать дальше

— Андрей Бонор, артист шоу «Веселый Роджер».

Юристы же коротко резюмируют — добиваться своего, конечно, можно. Но сложно. С судами вряд ли получится. Зато это неплохой пиар.

Конечно же, весь процесс сложный будет, учитывая международный элемент. Нам нужно будет ездить в Австрию, подавать документы, оплачивать, скорее всего, не местных юристов, а австрийских. Конечно, это все влетит в копеечку

Теперь трио «Без носков» остается решить стоит ли игра свеч. И выбрать — тратить время на суды, или на мозговые штурмы и придумывание новых реприз.