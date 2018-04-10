Концерт Кустурицы в Архангельске поставили под угрозу жалобы недоброжелателя в УФАС и прокуратуру

Главное музыкальное события года, как скромно назвали концерт Эмира Кустурицы организаторы Пасхального фестиваля, вызвало недовольство архангелогородца. Герой прислал письмо порталу «Правда Севера» с информацией о том, что выступление балканской звезды может быть отменено. Якобы в Поморской филармонии проходят проверки УФАС прокуратуры из-за нарушений федерального закона о контрактной системе закупок. Автор жалобы счел, что бюджету региона был нанесен значительный ущерб из-за непрозрачности закупки. — Жалоба пришла только вчера, — не подтвердила 29.ru факт проверки прес-секретарь прокуратуры Архангельской области Юлия Бубновская. Концерт Кустурицы и его коллектива The No Smoking Orchestra должен пройти в Архангельском театре драмы 17 апреля в 19:00. В Поморской филармонии отметили, что концерт пройдет состоится.