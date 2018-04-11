Колтон Хейнс вернется в 7 сезоне «Стрелы» на постоянной основе

Колтон Хейнс, вроде бы покинувший «Стрелу» еще в третьем сезоне, так окончательно распрощаться с сериалом и не смог — и в следующем, седьмом по счету сезоне его персонаж, Рой Харпер, в «Стрелу» снова вернется, уже на постоянной основе. Вот такое возвращение Хейнса в «Стрелу» кажется достаточно неожиданным, если учесть, что сценаристы вроде бы обеспечили Рою Харперу полноценный хэппи-энд с Теей (Уилла Холланд). При этом Уилла Холланд «Стрелу» точно покинула навсегда — актриса изъявила желание двигаться дальше. Каким образом сценаристы объяснят возвращение Роя и его «регулярный» статус в 7 сезоне — пока остается загадкой, и об этом мы, видимо, узнаем не раньше осени. Пока же шоураннеры «Стрелы» ограничились официальным подтверждением возвращения Колтона Хейнса, подчеркнув, что «очень обрадованы теми творческими возможностями, что дарит возвращение Роя Харпера».

попкорнnews