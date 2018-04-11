Козьма Прутков и королева бензоколонки

В этот день, 11 апреля, — на Берещение — наши предки выходили в березовые рощи, чтобы определить, не началось ли движение сока.

1803 год. 215 лет миновало со дня рождения одного из самых нетривиальных русских мыслителей — Козьмы Петровича Пруткова. Ему мы обязаны емкими и пародоксально глубокими, несмотря на кажущуюся простоту, афоризмами. «Если хочешь быть счастливым — будь им». Умри, лучше не скажешь! Куда там капитану Очевидность…

2014 год. Государственный совет Республики Крым принял Конституцию, что завершило официальное возвращение полуострова в состав России.