Козьма Прутков и королева бензоколонки 

В этот день, 11 апреля, — на Берещение — наши предки выходили в березовые рощи, чтобы определить, не началось ли движение сока.
1803 год. 215 лет миновало со дня рождения одного из самых нетривиальных русских мыслителей — Козьмы Петровича Пруткова. Ему мы обязаны емкими и пародоксально глубокими, несмотря на кажущуюся простоту, афоризмами. «Если хочешь быть счастливым — будь им». Умри, лучше не скажешь! Куда там капитану Очевидность…
1963 год. 55 лет назад на экраны вышла кинокомедия «Королева бензоколонки» Алексея Мишурина и Николая Литуса. Главную роль в картине исполнила Надежда Румянцева. Ее часто путают с Кларой Румянцевой, которая озвучивала Зайца в «Ну, погоди!» — наверное, потому что актрисе часто приходилось говорить за других. К примеру, это ее голосом разговаривает Наталья Варлей в «Кавказской пленнице».
2014 год. Государственный совет Республики Крым принял Конституцию, что завершило официальное возвращение полуострова в состав России.