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«На Якубовича похож»: Милош Бикович неожиданно изменил имидж
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«На Якубовича похож»: Милош Бикович неожиданно изменил имидж 

Eva.ru 4 минуты назад
Фото: Eva.ru
Молодой сербский артист Милош Бикович сильно удивил поклонников, когда после расставания с российской актрисой Аглаей Тарасовой неожиданно изменил свой имидж. Фотографией в новом амплуа мужчина поделился с поклонниками в личном Инстаграм-аккаунте.
Недавно стало известно, что одна из самых красивых молодых пар отечественного шоу-бизнеса неожиданно распалась. Аглая Тарасова и Милош Бикович решили остаться друзьями. Грустную новость поклонникам сообщил в своем микроблоге сам Милош, который также постарался максимально деликатно донести до подписчиц настойчивую просьбу воздержаться от упреков и досужих суждений.
И вот не успели поклонницы Биковича в полной мере осознать свое счастье от мысли, что сердце их кумира вновь свободно, как артист ошарашил их новым имиджем. В личном Инстаграм-аккаунте сербского мачо появилось довольно неожиданное фото, на котором он позирует с забавными усами, находившимися на пике своей популярности в конце 80-х годов прошлого столетия.
«На Якубовича похож» «Зато есть схожесть с Михалковым, чем не плюс» «Крутите барабан, товарищ Якубович» «Ну гусар! Ну красавец!» «Милош с усами, как внебрачный сын Михалкова», — писали под снимком артиста его поклонники. Стоит отметить, что российский фильм «Лёд» имел в Сербии невероятный успех во многом благодаря участию в проекте Милоша Биковича, исполнившего в картине одну из главных ролей. Молодой артист пользуется большой популярностью в родной стране и имеет множество профессиональных наград.
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