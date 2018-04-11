Памятник Лукашову хабаровские общественники спасают на свой страх

Общественность Хабаровска самостоятельно взялась за восстановление сильно повреждённого памятника великому дальневосточному селекционеру Артемию Лукашову, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Учёный в первой половине XX века стал одним из родоначальников дальневосточного плодоводства. Выведенные им сорта пригодных для выращивания в условиях климата Дальнего Востока груш — Тёма, Ольга, Пальмира и другие — до сих пор выращивают садоводы Приамурья. В 1953 году на могиле Лукашова в плодовом питомнике на улице Большой был установлен изготовленный скульптором Мильчиным (он известен, как автор памятника Ерофею Хабарову ) бетонный бюст учёного. С тех пор монумент не видел капитального ремонта. А дилетантские попытки починить памятник Лукашову только усугубляли процесс разрушения.

— Официально ответственный за сохранение памятников орган государственной власти выявил погибающий памятник селекционеру Лукашову ещё в 2017 году. Когда выявили такой монумент, его нельзя трогать, нельзя реставрировать, пока комиссия не примет официальное решение, — объяснила заместитель руководителя краевого общества охраны памятников истории и культуры Людмила Ишаева. — Но я сняла памятник Лукашову с постамента, хотя по закону мне нельзя было этого делать. Собрала художников, они сказали, что ещё одну зиму памятник не переживёт. Он весь трещинами пошёл. Реконструкцию оценили в 300 тыс. рублей. 62 из них мы уже собрали. Уже обратились к обществу садоводов. У нас в крае более 100 сообществ дачников, мы им предложили по две, по три, по пять тысяч перечислить. Вроде бы люди на собраниях проголосовали за.

Осенью прошлого года памятник Лукашову был снят с постамента и доставлен в цеха Хабаровских художественных производственных мастерских. Там взялись за реставрацию. Для этого в архивах нашли фотографии монумента в оригинальном состоянии до того, как «реставраторы» без опыта залепили его каким-то раствором и покрыли слоем олифы.

— Памятник Лукашову пришёл к нам в удручающем состоянии, — рассказал скульптор художественных мастерских Хабаровска Роман Босов. — Мы фактически изготавливаем новый бюст, снимаем старый материал. Но важно отметить, что мы не делаем новый памятник, мы реставрируем. Наша задача — воссоздать то, что когда-то было сделано Мильчиным.

Сбор средств на завершение реставрации бюста Артемию Лукашову продолжает хабаровское отделение ВООПИиК. Здесь же просят неравнодушных граждан откликнуться и помочь в установке нового памятника адмиралу Геннадию Невельскому, практически готова мемориальная табличка Николая Наволочкина, которую к 160-летию Хабаровска планируют установить на доме, где жил и работал дальневосточный писатель.