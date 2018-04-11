Ещё
Памятник Лукашову хабаровские общественники спасают на свой страх
Далее:
Читайте также:
Ещё

Памятник Лукашову хабаровские общественники спасают на свой страх 

Хабаровский край сегодня 4 минуты назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Общественность Хабаровска самостоятельно взялась за восстановление сильно повреждённого памятника великому дальневосточному селекционеру Артемию Лукашову, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Учёный в первой половине XX века стал одним из родоначальников дальневосточного плодоводства. Выведенные им сорта пригодных для выращивания в условиях климата Дальнего Востока груш — Тёма, Ольга, Пальмира и другие — до сих пор выращивают садоводы Приамурья. В 1953 году на могиле Лукашова в плодовом питомнике на улице Большой был установлен изготовленный скульптором Мильчиным (он известен, как автор памятника Ерофею Хабарову) бетонный бюст учёного. С тех пор монумент не видел капитального ремонта. А дилетантские попытки починить памятник Лукашову только усугубляли процесс разрушения.
— Официально ответственный за сохранение памятников орган государственной власти выявил погибающий памятник селекционеру Лукашову ещё в 2017 году. Когда выявили такой монумент, его нельзя трогать, нельзя реставрировать, пока комиссия не примет официальное решение, — объяснила заместитель руководителя краевого общества охраны памятников истории и культуры Людмила Ишаева. — Но я сняла памятник Лукашову с постамента, хотя по закону мне нельзя было этого делать. Собрала художников, они сказали, что ещё одну зиму памятник не переживёт. Он весь трещинами пошёл. Реконструкцию оценили в 300 тыс. рублей. 62 из них мы уже собрали. Уже обратились к обществу садоводов. У нас в крае более 100 сообществ дачников, мы им предложили по две, по три, по пять тысяч перечислить. Вроде бы люди на собраниях проголосовали за.
Осенью прошлого года памятник Лукашову был снят с постамента и доставлен в цеха Хабаровских художественных производственных мастерских. Там взялись за реставрацию. Для этого в архивах нашли фотографии монумента в оригинальном состоянии до того, как «реставраторы» без опыта залепили его каким-то раствором и покрыли слоем олифы.
— Памятник Лукашову пришёл к нам в удручающем состоянии, — рассказал скульптор художественных мастерских Хабаровска Роман Босов. — Мы фактически изготавливаем новый бюст, снимаем старый материал. Но важно отметить, что мы не делаем новый памятник, мы реставрируем. Наша задача — воссоздать то, что когда-то было сделано Мильчиным.
Сбор средств на завершение реставрации бюста Артемию Лукашову продолжает хабаровское отделение ВООПИиК. Здесь же просят неравнодушных граждан откликнуться и помочь в установке нового памятника адмиралу Геннадию Невельскому, практически готова мемориальная табличка Николая Наволочкина, которую к 160-летию Хабаровска планируют установить на доме, где жил и работал дальневосточный писатель.
Хабаровский край сегодня: последние новости
Хабаровский львёнок отметит первый день рождения Хабаровский проект «Белый пароход» вырос до всероссийского Ничто не предвещало чуда: хабаровский ТЮЗ выступил на «Золотой маске»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Женщина «оторвала» себе нос в прямом эфире4
Самые красивые итальянки в истории кино7
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову7
Как сложилась судьба мальчика из фильма «Игрушка»2
Юрий Колокольников — о съемках в «Игре престолов»
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение