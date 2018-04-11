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Ушла из жизни участница коллектива The Staple Singers Ивонн Стейплс
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Ушла из жизни участница коллектива The Staple Singers Ивонн Стейплс 

Вечерняя Москва 55 минут назад
Певица скончалась во вторник, 10 апреля.
Участница музыкального коллектива The Staple Singers Ивонн Стейплс, как сообщили СМИ, ушла из жизни. Ей было 80 лет.
Причина смерти певицы, по предварительный версии — рак. О смерти Стейплс передает Rolling Stone. Она последние дни своей жизни провела в Чикаго.
СПРАВКА
Ивонн Стейплс родилась в 1937 году в США. В детстве выступала в церкви. В 1999 году коллектив The Staple Singers, в котором пела Ивонна, приняли в Зал славы рок-н-ролла, а в 2005 году получил премию «Грэмми». Группа выступала с песнями в в стилях госпел, соул и ритм-н-блюз.
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