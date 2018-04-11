Из 60 в 20. Россиянин создал Instagram‐проект о жизни, которая только начинается после пенсии

Идея инстаграм‐проекта «Снова 20» родилась за покерным столом в Лас‐Вегасе. Наш соотечественник Роман Зарипов, который впоследствии создал аккаунт, играл в карты с американскими пенсионерами. Мужчине не везло: старики блефовали настолько искусно, что Зарипов проигрывал едва ли не все, что имел. Так все и началось…

Философия проекта «Снова 20» заключается в том, что даже в пенсионном возрасте можно получать удовольствие от жизни — и не важно, какая цифра написана в вашем паспорте.

В отличие от России, на Западе жизнь после 60 лет воспринимается как дополнительный шанс совершить все то, на что не хватало времени в юности — осваивать новые хобби, получать новую профессию, путешествовать в разные уголки мира. Ну, или обыгрывать в карты современную молодежь.

Команда проекта «Снова 20» задалась целью найти таких пенсионеров в Москве и показать, как нужно жить, когда вам за 60.

Первыми героями аккаунта стали подопечные благотворительного фонда «София», который поддерживает пожилых, инвалидов и ветеранов. Всего в проекте сейчас 20 фотографий, за каждой из них скрываются истории разных людей, которых объединяет одно: жажда жить, узнавать новое и мечтать.

Публикация от Жизнь только начинается (@snova20)

8 Фев 2018 в 12:31 PST Публикация от Жизнь только начинается (@snova20)

1 Фев 2018 в 2:51 PST Публикация от Жизнь только начинается (@snova20)

18 Фев 2018 в 1:20 PST Публикация от Жизнь только начинается (@snova20)

25 Мар 2018 в 12:49 PDT