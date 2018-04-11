В Индийском океане утонул делегат военной выставки из Екатеринбурга

Газета The Times of India сообщила, что во время купания в Индийском океане утонул 55-летний екатеринбуржец. По данным индийских журналистов, речь идёт о 55-летнем Игоре Макарове , который являлся делегатом международной выставки военной техники DefExpo 2018.

По данным СМИ, уралец вместе со своими коллегами пошёл купаться на пляж в городе Махабалипурам, но мужчину захлестнула сильная волна. Из воды его вытащили спасатели.

Россиянин был доставлен в больницу, но медики оказались бессильны. Причиной гибели предварительно называется утопление, однако это будет выяснено только после вскрытия тела. Местным СМИ в консульстве России подтвердили смерть гражданина страны.