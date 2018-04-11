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В Индийском океане утонул делегат военной выставки из Екатеринбурга
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В Индийском океане утонул делегат военной выставки из Екатеринбурга 

e1.ru 34 минуты назад
Фото: e1.ru
Газета The Times of India сообщила, что во время купания в Индийском океане утонул 55-летний екатеринбуржец. По данным индийских журналистов, речь идёт о 55-летнем Игоре Макарове, который являлся делегатом международной выставки военной техники DefExpo 2018.
По данным СМИ, уралец вместе со своими коллегами пошёл купаться на пляж в городе Махабалипурам, но мужчину захлестнула сильная волна. Из воды его вытащили спасатели.
Россиянин был доставлен в больницу, но медики оказались бессильны. Причиной гибели предварительно называется утопление, однако это будет выяснено только после вскрытия тела. Местным СМИ в консульстве России подтвердили смерть гражданина страны.
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