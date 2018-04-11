Героев мультфильмов превратили в настоящих монстров

Чаще всего художники превращают мультперсонажей в реальных людей, или меняют им прически (а иногда и пол). И все это получается как минимум мило. Иллюстратор Уилл Хьюз , наоборот, превратил добрых и приятных героев мультфильмов в кошмарных монстров. И сразу становится понятно, как бы выглядели эти мультики, будь они ужастиками с рейтингом 18+.

Предупреждаем, картинки ниже действительно могут напугать маленьких детей или людей с неокрепшей психикой. Если вы один из них, лучше посмотрите как выглядели злодейки диснеевских мультиков в детстве.

Губка Боб, «Губка Боб Квадратные Штаны»

Патрик, «Губка Боб Квадратные Штаны»

Микки Маус

Гуфи, «Клуб Микки Мауса»

Твити, «Луни Тьюнз»

Джек Скеллингтон, «Кошмар перед Рождеством»

Гринч, «Гринч — похититель Рождества»

Кстати, вы уже видели трейлер мультфильма про Гринча? Он здесь.

Джейк, «Время приключений»

Аид, «Геркулес»

Гомер Симпсон, «Симпсоны»

Клоун Красти, «Симпсоны»

Шэгги, «Скуби-Ду»

Арнольд, «Эй, Арнольд!»

Досталось от художника и некоторым персонажам видеоигр.

Марио

Крипер, «Майнкрафт»

Кстати, по игре обещали выпустить фильм в 2019 году.

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