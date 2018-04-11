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Героев мультфильмов превратили в настоящих монстров
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Героев мультфильмов превратили в настоящих монстров 

Tlum.ru 1 час назад
Фото: Tlum.ru
Чаще всего художники превращают мультперсонажей в реальных людей, или меняют им прически (а иногда и пол). И все это получается как минимум мило. Иллюстратор Уилл Хьюз, наоборот, превратил добрых и приятных героев мультфильмов в кошмарных монстров. И сразу становится понятно, как бы выглядели эти мультики, будь они ужастиками с рейтингом 18+.
Предупреждаем, картинки ниже действительно могут напугать маленьких детей или людей с неокрепшей психикой. Если вы один из них, лучше посмотрите как выглядели злодейки диснеевских мультиков в детстве.
Губка Боб, «Губка Боб Квадратные Штаны»
Патрик, «Губка Боб Квадратные Штаны»
Микки Маус
Гуфи, «Клуб Микки Мауса»
Твити, «Луни Тьюнз»
Джек Скеллингтон, «Кошмар перед Рождеством»
Гринч, «Гринч — похититель Рождества»
Кстати, вы уже видели трейлер мультфильма про Гринча? Он здесь.
Джейк, «Время приключений»
Аид, «Геркулес»
Гомер Симпсон, «Симпсоны»
Клоун Красти, «Симпсоны»
Шэгги, «Скуби-Ду»
Арнольд, «Эй, Арнольд!»
Досталось от художника и некоторым персонажам видеоигр.
Марио
Крипер, «Майнкрафт»
Кстати, по игре обещали выпустить фильм в 2019 году.
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