Кемеровский Роспотребнадзор требует запретить работу бассейна, где дети отравились хлором

КЕМЕРОВО, 11 апреля. / ТАСС /. Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области направило в суд материалы о приостановке работы муниципального спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпиец» города Мыски, из бассейна которого в понедельник дети были госпитализированы в больницу из-за отравления, и где установлено превышение ПДК хлора в шесть раз. Об этом сообщили ТАСС в надзорном ведомстве в среду.

"В суд [города Мыски] направлены материалы о привлечении организации к административной ответственности по ст. 6.4 КоАП ("Нарушение санитарно-эпидемиологических требований") — приостановке деятельности", — уточнили в управлении.

Санкции статьи предусматривают приостановление работы до 90 суток. «На какой именно срок будет приостановлена деятельность учреждения — решит суд», — добавили в надзорном ведомстве. Ранее сообщалось, что работа бассейна была приостановлена после происшествия на три дня.

Согласно результатам лабораторных исследований, содержание хлора в воздухе помещения бассейна над зеркалом воды составляет 6,1 ПДК, в зале бассейна — 6 ПДК, в холле — 1,5 ПДК, в насосной — от 4,4 ПДК.

Вечером в понедельник из бассейна во время тренировки были госпитализированы двенадцать детей из-за отравления хлорсодержащими дезинфицирующими средствами. Всего на момент происшествия в помещении находились 25 детей, тренер и медработник, на место приехала бригада скорой помощи.