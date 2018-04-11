Шестикратное превышение хлора выявили в бассейне, в котором отравились 13 детей

Содержание хлора в бассейне города Мыски было превышено в шесть раз. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора по Кемеровской области.

Сотрудники проверили бассейн «Олимпиец» на улице Энергетиков, дом 4, где ранее отравились 13 детей.

Согласно результатам лабораторных исследований содержание хлора в воздухе помещения бассейна над зеркалом воды составляет 6,1 ПДКмр, в зале бассейна — 6 ПДКмр, в холле — 1,5 ПДКмр, в насосной от 4,4 ПДКмр, что не соответствует требованиям СанПин 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны

Причиной выделения хлора стало нарушение технологии водоподготовки по обеззараживанию воды. Ошибку допустил персонал бассейна. Надзорное ведомство выписало протокол о временном запрете деятельности „Олимпийца“. Мероприятия по расследованию продолжаются.

Следователи считают, что работник бассейна добавил неверное средство в бак для очистки воды, после этого дети не смогли находиться в воде и стали выбегать на улицу почти раздетыми.