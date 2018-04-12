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В Кузбассе рассказали о состоянии здоровья отравившихся хлором в бассейне
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В Кузбассе рассказали о состоянии здоровья отравившихся хлором в бассейне 

РИА Новости 25 минут назад
НОВОСИБИРСК, 12 апр — РИА Новости. Пятерых детей и одного взрослого, отравившихся хлором в бассейне города Мыски Кемеровской области, выписали из больницы; в стационарах остаются еще семь человек, сообщил РИА Новости в четверг пресс-секретарь главы Мысков Александр Амельченко.
Ранее сообщалось, что после посещения бассейна «Олимпиец» в городе Мыски 9 апреля были госпитализированы находившиеся там дети. По данным Роспотребнадзора, 13 человек отравились хлорсодержащими дезинфицирующими средствами. По данным СК, концентрация хлора в воздухе была токсичной из-за того, что в бак дозации средств для обеззараживания воды по ошибке было добавлено средство для понижения показателей кислот.
"На сегодняшнее утро пять детей выписаны из больницы и выписан один взрослый. В больницах в Мысках и в Новокузнецке остаются шесть детей и один взрослый. После очередного обхода в четверг возможно выпишут еще кого-то", — сообщил собеседник агентства.
Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области в свою очередь сообщает, что содержание хлора в воздухе помещения бассейна над зеркалом воды и в зале бассейна в шесть раз превысило предельно-допустимую концентрацию, в холле ПДК была превышена в 1,5 раза, а в насосной — в 4,4 раза.
"Причиной выделения хлора в помещения бассейна и распространения его по системе вентиляции послужило нарушение технологии водоподготовки по обеззараживанию воды персоналом бассейна МАУ МГО «Олимпиец», — сообщили в ведомстве. Роспотребнадзор временно приостановил работу бассейна.
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