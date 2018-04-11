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В 2017 году более 10 тыс. омичей обратились в центр соцподдержки населения
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В 2017 году более 10 тыс. омичей обратились в центр соцподдержки населения 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Омичи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, могут раз в квартал обратиться за помощью в городской Центр социальной поддержки населения. Помощь от центра могут получить пенсионеры, люди с инвалидностью, многодетные семьи, а также малообеспеченные семьи (семьи считаются таковыми, если их доход не превышает 18 тыс. рублей на каждого человека). Людям, которые хотят получить помощь от центра необходимо подтвердить свой социальный статус соответствующими документами. После чего люди могут получить необходимые им вези в расчёте до 20 единиц на одного члена семьи.
Кроме того, в Центр обращаются малообеспеченные семьи. Также на помощь центра соцподдержки могут рассчитывать люди пострадавшие от ЧС. Всего в 2017 году подобную поддержку получили более 10 тыс. омичей.
«Более половины наших заявителей — многодетные семьи. Ведь дети растут очень быстро, а когда в семье трое и более детей, одеть их к сезону затратно. Поэтому все, кто приходят в Центр, благодарны за то, что мы существуем, за то, что стараемся привлечь как можно больше омичей, готовых поделиться с нуждающимися», — поясняет Елена Дзюба, директор КУ г. Омска «Центр социальной поддержки населения».
Отметим, что центр получает помощь от 600 организаций. Как правило, торговые предприятия передают сюда совершенно новые товары, например, после ликвидации магазина или оставшиеся нераспроданными.
Обратиться в Центр социальной поддержки населения можно по следующим адресам:
проспект Мира, 35-Б, телефон: (381-2) 22-18-30;улица Богдана Хмельницкого, 132, телефон: (381-2) 36-48-23.
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