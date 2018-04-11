Антон Беликов: «Разрушив семью эмансипацией, женщины лишились инструмента своего доминирования»

Кандидат философских наук. Специализируется на античной философии и культуре, средневековой теологии. Работает куратором выставочного проекта «Икона после Иконы». Политические предпочтения умеренно консервативные. Православный христианин.

Мне захотелось побеседовать с Антоном после просмотра видео на Ютубе, в котором он рассказывал языком современного искусства евангельскую историю в разрушенной и сожженной школе, в прифронтовом поселке близ Горловки. Беседа получилась об античности, о том, как были устроены древнегреческие семьи, какие отношения были между супругами, для чего на пиры приглашали гетер. И почему семья была не просто первичной ячейкой, а прочным фундаментом античного общества. Интервью длинное, поэтому выношу вверх избранные цитаты: «Для античной женщины тезис „Мой ребенок не пойдет в армию“ звучал бы совершенно абсурдно». «Юные герои, вершившие историю античности, средних веков, не были инфантилами. Это были состоявшиеся во всех отношениях люди, зрелые личности». «Нынешняя чудовищная ситуация с образованием вызвана в первую очередь тем, что у нас в школе 90% учителей — женщины». «Сама по себе практика женского воспитания порождает какие-то совершено идиотские дегенеративные, в смысле дегенеративные, клише, типа „мужчина должен“. Это навязчиво зашивается воспитателями и учителями в психику ребенка, и когда тот вырастает, он даже уже не думает, „а почему он должен, а кому должен“. „Если в семье один ребенок, он не может вырасти нормальным. Повседневное одиночество на фоне гиперопеки бабушек и мам повреждает психику“.

1. О древнегреческой семье и мифологии — Как складывается нормальная семья? Это результат сложения усилий, волевых усилий всех участников процесса. Так как участников много, то каждая семейная модель уникальна. Поскольку я античник, могу рассказать про античные социальные модели. Античная Греция — колыбель Запада в самом широком смысле, поэтому и современная модель семьи распространилась из Греции… Ты сказал — мы знаем, как это складывалось. А знаем ли, почему именно так сложилось? — Это связано с комплексом обстоятельств политических, экономических, природных. От того, как сами греки жили. На момент возникновения греческого этноса вокруг были „гидравлические“ цивилизации, такие как Египет, государства Месопотамии привязанные к рекам, они строили громадные ирригационные системы. Вокруг этих систем возникла государственность. А когда потребность в рабочих руках, обслуживающих все эти каналы, отпадала — эти цивилизации „развлекались“ строительством пирамид, садов Семирамиды и так далее. Понятно, что в таких культурах роль мужчины в семье была проекцией роли верховного правителя в государстве. Распределение ролей и власти в семье обычно повторяет таковое в государственной машине. Часто это были семьи, устроенные по гаремному принципу. Не так было в Греции. Завоеватели-греки, появившись в Средиземноморье, пришли не в чистое поле, они пришли на земли с высокой минойской, затем крито-микенской культурой. Эти культуры жили воспоминаниями о матриархате, великой женской богине и всяком таком прочем. Может быть, поэтому в античном государстве-полисе никогда роль женщины не была такой, как на Востоке — где женщина подавлена, она „матка для воспроизводства“. У греков женщины принимали активное участие в семейной жизни, в общественной, в политике, в экономике, да буквально во всем. Когда герои Троянской войны ушли осаждать Трою из-за прекрасной Елены, домами и хозяйством, управляли женщины. Например, жена Одиссея, к которой сватались толпы женихов, которых он в итоге перестрелял из лука. Сам Одиссей попадал под чары волшебниц на острове и так далее. Роль женщин и их общественный статус были довольно высокими, и мы это видим как в самом начале греческой истории, в гомеровских „Илиаде“ и „Одиссее“. В историческое время Олимпиада, мать Александра Македонского пестует в нем в буквальном смысле сына бога. И он соответствующим образом воспитанный идет и загибает о колено весь тогдашний цивилизованный мир! Его сыном бога растили из общеполитических соображений? Зачем было необходимо так его „накачать“? — Филипп II Македонский, его отец, вряд ли бы стал говорить, что он рогат и что его супруга с самим Зевсом возлегла. Он воспитывал Александра как царского сына, который унаследует царство македонское. А вот жена его, Олимпиада, сыну рассказывала, что имел место адюльтер да еще и с самим Зевсом! Зачем она так? Для чего это все делала? — Это все традиция античных мифов. В них часто встречаются герои-бастарды богов. Некоторые из них восходили потом на Олимп, как, например, Геракл. Это общее место античных мифов -незаконнорожденный сын бога становится героем и всего достигает.

А как это трактуется наукой сейчас? — Этот мотив уходит корнями в древнюю традицию, в дописьменную эпоху. Одну из поздних форм этого архетипа мы видим в Новом Завете, в сцене Благовещения Марии. Этот сюжет и догмат с ним связанный имеют, конечно, греческое происхождение. Ведь Евангелия написаны по-гречески, мы не знаем в Новом Завете ни одного текста на арамейском или на иврите. Иудею I века н.э. догмат о Непорочном зачатии показался бы совершенной чушью, а для грека такое чудо не было чем-то из ряда вон выходящим. Давай вернемся к семейным отношениям, организации домашнего быта. — Давай. У греков было четкое понятие: есть сфера политическая и гражданская, и в ней занимают ведущее место мужчины. Женщины гражданства не имели, в народном собрании не участвовали и не голосовали. Но это не значит, что все женщины в полисе были одинаково бесправны. Дело в том, что гражданство мог получить только ребенок, оба родителя которого происходят из семей потомственных граждан. В противном случае, получившийся ребенок гражданских прав не имел. Мужчина мог взять в жены любую женщину, но если она была из неправильной семьи — его дети лишались гражданских прав, то есть утрачивали общественный статус. Эта практика была настолько незыблемой, что все исключения из него — считаные. Сохранилось обращение Перикла к народному собранию. Он был крайне влиятельной фигурой, один из основателей афинской демократии, оратор и стратег. Во время чумы умерли двое его сыновей от первого „правильного“ брака, остались только сыновья от второй жены, не из „хорошей“ семьи, без гражданских прав. И он просил народное собрание разрешить ему передать свои гражданские права и имущество гражданина сыну от второго брака, поскольку другие его наследники мертвы. И это был уникальный прецедент. Авторитетнейший руководитель и то не мог сотворить произвол! Получается, что в результате такого положения вещей количество граждан было небольшим. И вырасти сильно оно не могло! Элита была маленькой. — Да, и причины этого географические и экономические. Земля Греции непригодна для строительства ирригационных систем. Нет экономической необходимости для появления больших государственных образований. Вместо них — полисы, демократически управляемые сельскохозяйственные общины. Греция до момента завоевания Римом никогда не была единым государством. Вся земля полиса, с которого он кормится, была разделена на определенное количество участков. Строго ограниченное! Их не могло быть больше. Поэтому каждый участок был закреплён за гражданином. Развиваться было некуда, и потому греки и выплеснулись за границы своей цивилизации. Как только вырос уровень жизни, выросла и рождаемость, больше детей стало выживать, а земельных участков ограниченное количество. И тогда два выхода — либо война за жизненное пространство, либо колонизация.

А тут еще и со здравоохранением у греков все стало хорошо, потому что они изобрели спорт и гигиену! Ну и в целом ЗОЖ выдумали тоже они. Количество выживающих детей у них постоянно увеличивалось. В какой-то момент им стало тесно, и дети граждан, младшие сыновья, для которых не хватало земли, стали отпочковываться и осваивать Ойкумену. За государственный счет или сами они строили корабли и плыли, куда глаза глядят подобно аргонавтам. И основывали колонии. Иногда новые колонии погибали, иногда выживали. Дрались они люто с местными. Некоторые колонии в Крыму по 10 раз разрушали, пока греки там окончательно не закрепились. Это и есть великая греческая колонизация. В результате они захватили всю южную Италию, Сицилию и дошли до Египта и Крыма. Миф об аргонавтах и девиз знаменитый „Navigare necessita est“ — он специально был смоделирован? — Об аргонавтах — это и не миф вовсе. Они действительно плавали. Модно было плавать. Плыть — это круто! — Греки — мореплавающий народ. Приплывают в новое место, видят, что народ там сильный — тогда торгуем. Слабый — тогда грабим. Земля хорошая — и вовсе, теперь она наша!

2. О гражданстве — Важный момент. В античном мире гражданство всегда было связано с воинским долгом. В знаменитой греческой фаланге имели право стоять гоплитами только граждане. И очень богатые люди, не имевшие гражданских прав, разбогатевшие, например, на торговле стремились получить гражданство. Строили что-нибудь на благо общества, отдавали свои корабли на военные нужды, покупая тем самым право в фаланге постоять. И не символически, „месяц военных сборов“, а натурально воевать ходили. Серьезно воевали. И всякие драматурги там и прочая интеллигенция. Эсхил и Сократ были лютыми воинами. Граждане воевали все поголовно! Гражданство — это не пустой звук и не формальность, получается. Типа сходить на избирательный участок, галочку в бюллетене поставить. Древнегреческие граждане себя по-другому вели. — Да. И очень часто так происходило, что к такому „ответственному“ поведению мужчин сподвигали женщины. И это классическая ситуация. Все знают сюжет, когда спартанские женщины своим сыновьям или мужьям давали щит и говорили „Со щитом или на щите“. На щите приносили мертвых, а со щитом возвращался человек-победитель. Смысл в том, что с античным щитом невозможно было убежать с поля боя, бегущие бросали щиты, поэтому, если „без щита“, то выходит, домой лучше вообще не возвращаться.

Есть также отличный рассказ, передаваемый одним из античных историков: во время одной из битв спартанцы проиграли и бежали в саму Спарту. И когда они оказались на главной площади, их там встретили их женщины, которые задрали подолы выше головы (как понимаете, нижнего белья не носили в то время) и заявили своим сыновьям и мужьям, что раз уж вы добежали сюда, может быть, вы спрячетесь туда, откуда появились на свет? И тогда устыдившиеся воины вернулись обратно и дрались, как львы. Для античной женщины тезис „Мой ребенок не пойдет в армию“ звучал бы совершенно абсурдно. Существуют примеры, когда женщины сами сражались. Но это абсолютно немыслимо, кстати, для Востока, где женщина всегда была призом и никогда не была самостоятельным участником событий. Мы сейчас поговорили про такие „легальные“ отношения — брак, семья и все такое, но параллельно, конечно, существовала „культура пира“ и все, что с ней связано. Пир — это вообще центральный элемент греческой культуры. — Античный дом был разделен на две половины — мужскую и женскую. Рождающийся ребенок первые несколько лет жизни проводил на женской половине. На мужской половине жил муж, там он собирал своих друзей, там обсуждал дела. Там и находилась „пиршественная“ комната или зал, где собирались мужчины. Пиры проводились постоянно. Были частные и большие государственные пиры. Так почему же пир так был важен? Дело в том, что из дружеской пирушки возникали первичные политические объединения. Было даже понятие „гетерия“, (оно никак не связано с понятием „гетера“ — „женщина“), оно связано с понятием „гетайр“ — „приятель, друг, наперсник“. Эти гетерии были объединениями мужчин одного возраста, которые знакомы друг с другом с детства, которые вместе на одной палестре тренировались, которые вместе стояли в одном строю в фаланге, которые вместе на пиру пили и обсуждали политические дела и, соответственно, они же в каких-то обстоятельствах могли взять власть.

То есть с детства культивировался такой микроколлектив. Размер его? — Да. Размер — в зависимости от семьи, несколько десятков человек, редко — больше. Типичный пример такой гетерии — друзья и наследники Александра Македонского. Все те люди, которые разделили империю после смерти Александра, и каждый построил свое государство, это все была гетерия. Их было, без учета погибших, 10-15 человек. Но при этом, конечно же, каждый в зависимости от дома, где происходит пир, собирал свою гетерию. Поэтому это была такая ячеистая структура, которая могла тут же выкристаллизоваться в некую военную силу. Часто из таких „ячеек“ и собирались полноценные отряды, которые в войне, в политике, где угодно, принимали активнейшее участие. Такая первичная ячейка политическая. И, собственно, в тот момент, когда мальчик, достигал определенного возраста, его переводили на мужскую половину дома. Старше 5-6 лет в среднем. Введенный в это мужское сообщество мальчик не сразу получал гражданские права. То есть, гражданские права и право считать себя мужчиной грек получал, как правило, женившись, уже приобретя свою собственную семью. До этого момента он назывался „эфеб“ — „юноша“ и гражданских прав он не имел. А приобретя семью, участок собственной земли, он становился гражданином и, что примечательно, получал право отращивать бороду. Для греков борода — это общественный маркер. Это заметно по изображениям олимпийских богов — есть семейный Зевс, у него борода огромная, а есть холостяк-Аполлон, у которого много интрижек, но при этом он бритый. Конечно, наличие боробы показывало, что мужчина — не евнух, а мужчина в прямом смысле. Евнухи — это было очень распространено? — На Востоке. Конечно, в самой Греции не так, но территориальная близость сказывалась. Греки постоянно общались с народами, у которых это просто было в традиции. Вообще евнух — часть другой культуры — семейных отношений выстроенных вокруг гарема. У древних Греков изначально была моногамная семья, то есть, жена была одна. Более того, права женщин были были вполне весомые, например, женщина могла с мужем развестись, совершенно спокойно. И не просто развестись, а забрать с собой все свое приданое. Интересно. Это уже очень серьезно! — Конечно! Например, знаменитый афинский стратег и авантюрист Алкивиад женился на Гиппарете, женщине из семьи элевсинских жрецов из очень богатой аристократической семьи. Он взял сумасшедшее по тому времени приданое в 10 таланов серебра. Это примерно 250 килограммов серебра. Это был во многом политический брак. Когда жена устала от его многочисленных интрижек с представителями обоих полов и решила развестись, у Алкивиада возникли серьезнейшие проблемы — похлеще, чем с персами воевать. Это огромный политический скандал на все Афины, и он не мог позволить себе этого развода, поэтому когда жена пришла чтобы подать архонту требование о разводе, Алкивиад вместе с друзьями-гетайрами „внезапно схватил её и понёс через всю площадь домой“. Романтическая история.

3. Про воспитание детей — Когда разговор заходит о детях, все вспоминают рассказ, как спартанцы сбрасывали неполноценных или увечных детей со скалы. Это все выдумки римских историков, ничего такого, конечно, не было. В действительности было жестче. В Спарте была скала, которая называлась Апотеты, куда приносили детей к жрецам. Там были найдены детские кости. Римские историки считали, что спартанцы отбраковывали увечных детей, на самом деле, вероятно, это следы человеческих детских жертвоприношений, которые довольно долго практиковали. Детей приносили в жертву, особенно первенцев — Бог Крон требовал. В археологии есть случаи, когда под порогом дома находили закопанных младенцев, чтоб „дом стоял крепко“. Это говорит о том, что рожали много. Если бы был один ребенок или два, такого бы не было. Впрочем, так могли хоронить умерших в родах или в младенчестве. — В „Илиаде“ упоминаются человеческие жертвоприношения, и время от времени греки их практиковали. Например, финикийцы, их ближайшие соседи, и их наследники карфагеняне, с которыми Рим воевал, практиковали массовые жертвоприношения детей. Римские историки оставили сообщения о том, что во время осады царь вывел на стену своего старшего сына и заколол его прямо на стене. Крепко веровали. Старшего сына заколоть собственноручно?! Это надо сильно верить. — До нас дошло много таких примеров и в греческих мифах. Например, история про Тантала. Царь Тантал убил своего сына, приготовил его мясо и угостил им богов, с которыми пировал. Боги были в ярости, ребенка воскресили, Тантала наказали, но тем не менее это показательный пример жертвоприношения. В виде мифов до нас дошли воспоминания. Стоит сказать, что ребенка как отдельное человеческое существо греческая культура не воспринимала. Может, это было в силу высокой детской смертности, может быть, еще чего-то… То, что ты рассказываешь, очень хорошо бьется с данными палеоантропологии о том, как была устроена жизнь людей в каменном веке, и чем являлись дети. По большому счету, если совсем широко смотреть, они были „расходным материалом“. А те, кто выживал, переходил уже дальше, в разряд охотников. — Греческого человека мы уже видим как гражданина, мужчину. Все, что с ним происходило до этого, в детстве, культуре — неинтересно. И все, что происходит со стариком, тоже неважно было. Греческая культура была сфокусирована на мужчине в расцвете и женщине в расцвете сил. Если не повезло и не погиб на поле боя, то придется доживать свою жизнь старцем. Если был хорошим стратегом, то, возможно, старцем в Ареопаге, и то, не факт.

Так вот почему это важно. Потому что мы сегодня имеем дело с крайне инфантильными культурами. — Я какое-то время работал в бизнесе, связанным с модой. Все в нулевые как-то перебивались, и у меня есть некоторый опыт. Так вот, современные тенденции, то есть то, как нужно выглядеть, как надо себя вести, какую музыку слушать — это все диктуется тинэйджерами. И, если ты не похож на тинэйджера, если ты не выглядишь, как тинэйджер, если ты не ведешь себя, как тинэйджер, то все, ты — „пенсия“, ты выключен из этой реальности. Вот мы и видим сейчас этих постаревших „мальчиков“, которые продолжают себя вести как подростки. Это комично выглядит. Но у нас еще не все так далеко зашло, но когда мы смотрим на американскую, на европейскую культуру — там это действительно заметно. Надо понимать, что великая культура Запада, Большого Запада, куда и мы включены как часть, сформирована людьми молодыми. Обращу внимание, не инфантильными, но молодыми. Приведу примеры: Джульетте — 14, Ромео — 15. Богородице на момент Благовещения — 16 лет. Приезжает в деревню весь уставший от света, „поживший“ Евгений Онегин , ему 26. Татьяне — 17 лет. Еще один пример — Исаак Ньютон . — Ученые созревают быстро. Но я сейчас больше о бытовой истории. Окрываем, например, книгу Сервантеса о Доне Кихоте. Нам кажется, что ее написал очень пожилой, мудрый человек. А ему было, по-моему, 37 лет. Он уже в 15 лет как дворянин получил шпагу и людей в управление. Сервантес был морпехом, он командовал абордажной командой на корабле, участвовал в крупнейшем морском сражении Ренессанса — битве при Лепанто (прим. ред. 1571 г., Сервантесу было 24 года). В битве Сервантесу пулей раздробило руку, и ему пришлось покинуть армию. Он пошел в торговый флот, прошел плен, вернулся…

И при этом никаких иллюзий о том, как мир устроен, и что движет людьми, он не питал. — Я уверен, что он уже к 18 годам не питал никаких иллюзий. Человек, который три года воюет, никаких иллюзий ни по какому поводу не питает. Я к чему это все говорю: юные герои, вершившие историю античности, средних веков, не были инфантилами. Это были состоявшиеся во всех отношениях люди, зрелые личности. У нас сегодня так получилось, что в силу целого ряда причин — социальных, культурных, политических — сложилась ситуация абсурдная. Я поступил в школу в 6 лет, окончил в 16. Сейчас люди идут в школу в 7 и оканчивают ее в 18. Человек со школьным образованием — это никто, ничто, работу себе не найдет. То есть, он должен где-то еще поучиться. Предположим, поступил с первого раза в институт. Получил высшее образование — плюс 5-6 лет. Где-то годам к 24-25 он вообще оказывается на рынке труда. А, в основном, система государственного образования не дает человеку в руки специальность, с которой он сразу начнет зарабатывать деньги. В итоге на рынке оказывается человек, которому надо еще года 3-4 работодателю учить. В конечном итоге получается, что у нас среднестатистический мужчина оказывается в состоянии сам себя обеспечить годам к 30. Это мы говорим о мужчине. Но ведь то же самое касается и женщин. И оказывается, что стадия фертильности, когда человек и хочет, и может воспроизвести потомство очень сильно отодвигается. Мы сумели увеличить срок жизни, но дату климакса сдвигать не научились. Моя жена выросла в Латинской Америке, она рассказывает, что там количество детей в семье напрямую зависит от образования женщины и достатка семьи. Чем беднее семья, тем больше детей. Чем ниже уровень образования у женщины, тем больше детей. Чем ниже уровень образования, тем „биологичней“ живут — Если честно, я думаю, у нас примерно так же обстоит ситуация, только она более сглажена. В тот момент, когда у нас в 60-х загубили деревню, то и посадили рождаемость резко, особенно в европейской части. На моих глазах происходило вымирание деревень в 80-х. Деревни уничтожили, загнав хозяев шестой части суши в хрущевки двухкомнатные, где просто некуда размножаться. У нас на Руси в средние века таких проблем не было. Многодетные семьи обеспечили прирастание России землями. Есть семья, есть дети. Старший сын наследует вотчину, идет в дружину или на службу, к князю. А те которым места у государственной кормушке не доставалось, получали коня, саблю, пищаль и ехали на границу. Сколько себе отвоюешь — все твое. Такие люди и группировались, осваивали Сибирь, отодвигали южную границу.

4. Про гетер Про гетер еще расскажи и про пиры. — Пиры устраивались в Древней Греции постоянно, они назывались „симпосии“, отсюда и пошло слово „симпозиум“. На эти пиры звали и гетер. Пиры были как частные, так и государственные. Не все могли себе позволить богатый стол, поэтому устраивались государственные пиры. Это была общественная гражданская обязанность, когда время от времени все скидывались, накрывали общие столы, ели мясо, пили вино и обсуждали государственные дела. Количество граждан в среднестатистическом полисе было около 1000 человек, в крупных полисах типа Афин, Спарты — побольше. На пиры приглашали гетер, флейтистов, проституток не звали. Проституция вообще отдельная тема. В основном, жены тоже спокойно к этому явлению относились, и прежде всего потому, что это абсолютно ничем им не грозило, „легальных“ детей на стороне родиться не могло. Семья была незыблема. Проститутки классом гораздо ниже гетер. В более древние времена, возможно, существовали примеры храмовой проституции. В классическое время это были публичные дома, с комнатушками, фиксированными расчетами, такая самостоятельная часть городской среды. Были мужчины-проститутки, были женщины-проститутки. Сказать, что это занимало какое-то серьезное место в культуре, — нет. Скорее, бордели были таким аналогом „Дома бытовых услуг“. Гетеры были образованы, но не из тех семей, которые могли иметь гражданские права. Они умели читать, писать, могли поспорить по какому-то вопросу. Связь с гетерой могла привести к скандалу вроде того, в котором оказался замешан Алкивиад. Особняком стояла тема гомосексуализма.

Античный гомосексуализм существовал, конечно, но это был совершенно особый тип отношений, который ничего общего не имел с современной гей-культурой. Кроме того в античных полисах по-разному относились к этой теме. Античная педерастия (так это называли греки) — это отношения взрослого мужчина с юношей, с четким распределением ролей, старший — активный, младший — пассивный. Идеальными считались юноши, у которых не начали еще расти усы. (12-13 лет) — по современным меркам это педофилия. Наиболее распространены такие отношения были в Беотии, в Фивах, где сохранялись обычаи, восходящие к матриархату. В Афинах и Спарте такие отношения не приветствовались, а гомосексуальная связь современного типа (отношения двух взрослых мужчин) автоматически привела бы к утрате гражданских прав. Стоит сказать, что для античного государства семья была очень важна. Государство занималось выстраиванием семьи, оно осознавало незыблемость и важность семейной истории. Раз государство этим занималось, значит, семья была опорой государства? — Абсолютно верно. Но при этом античное государство, в отличие, например, от Советского Союза, понимало, что в системе строго урегулированных семейных отношений нужно периодически „стравливать пар“. Поэтому мы и видим в Древней Греции не только мужские пиры, но и разгульные женские мероприятия. Например, дионисийские радения с попойками, плясками и прочим разгульными забавами — это были чисто женские мероприятия. Их проведение чаще было связано с периодами сбора урожая. Женщины-вакханки действительно доводили себя до безумия, такая форма истерии, психоза, подогретая античным вином.

Эти окна „легального безобразия“ с предельной степенью свободы и распущенностью, половой и любой другой позволяли сбросить напряжение, сохраняя при этом относительных порядок в общественных и семейных отношениях. 5. Про эмансипацию и образование Семья у греков — это базовая часть государства. Права мужчин и женщин четко регламентированы. А вот у нас сейчас — эмансипация. К чему мы пришли в итоге? — Дав определенный набор гражданских прав женщинам, мы разобрали на запчасти весь опыт государственности, который был у человечества последние четыре тысячи лет. Не надо думать, что появились вдруг сознательные женщины, которые стали бороться за свои права. В основе движений за права женщин лежат вопросы экономической эффективности. Когда капиталистическое производство достигло пределов роста в Европе и Америке, заинтересованные люди поняли, что половина населения, никак не задействована в производственном процессе. Поэтому и были инициированы социальные движения, которые капиталистами поддерживались вполне осознанно. Женщины были включены в производственные цепочки, получили гражданские права, права избирать и быть избранными. В результате мы получили совсем другую картину предпочтений избирателей. Как в античности было? Cегодня проголосовал „за войну“, завтра взял шлем и меч и пошел воевать, сам лично взял и пошел… Сегодня ситуация другая: решения о войне и мире принимаются теми, кто непосредственно осуществлять эти решения не будут. Особо приводит в ужас чудовищная ситуация со школьным образованием, которая вызвана, в первую очередь, тем, что 90% учителей — женщины. Сто лет назад гимназический учитель был уважаемым человеком, и это был всегда мужчина. Примеры мужского поведения вкладывались в гимназистов с самого начала. А сейчас, женское воспитание в школах уродует, в самом своем истоке ломает паттерны мужского поведения. Последствия этого очень тяжелые? и мы все их уже видим: раньше, когда женщина заходила в поезд метро, мужчина автоматически поднимался сам. А женское воспитание приводит к тому, что сейчас я регулярно вижу, как едет внучок с бабулей? и внучок сидит, а бабуля стоит рядом и держит его рюкзак. Такой внучок, как только он вырастает, начинает воспроизводить паттерн поведения, который мы видим в фильме „Ирония судьбы, или С легким паром“, когда мужчине уже к сорока, а он все с мамой живет и у него мама — первая и главная женщина в его жизни. Это все плохо закончится.

Моя позиция сводится к тому, что, когда в семье один ребенок, он не может вырасти нормальным. Каждый день „в одиночестве“ среди опекающих бабушек и мам у него повреждается психика. В многодетной семье у старшего ребенка проявляются паттерны „старшего“, „наследника“, он учится нести ответственность за младших. А когда ребенок один, он мнит себя королем. Но когда „королевич“ неожиданно попадет во взрослый мир, и выясняет, что никто не станет вокруг него танцевать, он попадает в ситуацию непрерывного стресса. Такой человек изуродован с самого начала, ему крайне трудно адаптироваться к реальной жизни. Он растренирован. — Женское воспитание порождает какие-то совершено идиотские дегенеративные, в смысле де-генеративные, клише, типа „мужчина должен“. Это зашивается в психику мальчика воспитательницами-учителями, и он, став взрослым, уже не думает, а почему он должен, а кому должен. Таким человеком легко манипулировать, и им манипулируют: мамы, жены, любовницы, дочери. Делят его, ненавидят друг друга. Когда отец говорит и примером показывает сыну: делай так, потому что я так делал, и вот он, мой опыт. Другое дело, если незнакомая тетя-учительница говорит мальчику: „Ты должен“. И, более того, у нее власть и ребенок не может ей возразить, не может сказать: „Я не должен“. Это все очень плохо.

6. Крепкая семья — крепкое общество — Мы начали разговор с „гражданства“. Так вот, дело в том, что семья — это инструмент, при помощи которого женщина в состоянии утверждать свою власть и реализовывать себя в политическом, общественном контексте. Мужчины пишут законы, а женщины — нравы. Очень точная мысль! — Разрушив семью эмансипацией, женщины лишились инструмента своего женского доминирования, утверждения. Они получили мужские права, но, начав играть на этом поле, они сами становятся мужчинами. Хорошо ли это? Не знаю. Счастливы ли они? Не уверен. Античная семья как особый способ взаимоотношения между полами отмирает. И неизвестно, сможем ли мы предложить что-то другое.

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