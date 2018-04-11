Сериал «Березка»: как все было на самом деле 

На канале «Россия 1» идет сериал «Березка», посвященный истории одноименного танцевального коллектива, который еще в советское время считался достоянием страны. «Телепрограмма» объясняет, в чем уникальность ансамбля и как ему удается оставаться на плаву уже 70 лет. Словно лебеди плывут «Березка» — это чуть ли не первое советское шоу, от которого мир был без ума. С уникальной хореографией, талантливыми артистами и, главное, четкой концепцией, в основе которой — синтез народного танца и классической школы. Блестящая программа позволяла артистам ансамбля гастролировать (США, Канада, Япония, Европа, Египет, Ливия, страны Латинской Америки), несмотря на железный занавес и холодную войну. Грамотный маркетинг сделал свое дело. Выступления «Березки» подавались как «фольклор на экспорт», своеобразный русский мюзикл со стереотипными атрибутами России, востребованными на Западе: кокошники, красные сарафаны в пол, балалайки и, разумеется, медведи. Правда, ненастоящие — переодетые артисты. Надежда Надеждина всю жизнь посвятила «Березке»: создала, продвигала и креативила. Фото: Давид ШОЛОМОВИЧ/РИА Новости — Мой папа Порошин Михаил Иванович десять лет пел в ансамбле «Березка», — вспоминает актриса Мария Порошина, сыгравшая в «Березке» маму одной из героинь. — Между танцами были мини-спектакли. В них папа пел песню в русском костюме, а потом на сцену выходил медведь, и они вместе плясали. Когда несколько десятков девушек водили особый хоровод, который тоже называется «березка», зал стонал от восторга. Ноги танцовщиц были скрыты подолами сарафанов, двигались они быстро, но плавно — возникало ощущение, что они плывут по сцене. Придумала этот русский театр Надежда Надеждина (Бруштейн). Она родилась в Вильнюсе (ее мать — известная писательница Александра Бруштейн), окончила балетную школу в Петрограде, в 17 лет поступила в труппу Большого театра. А в 23 начала ставить собственные номера. Во время войны Надеждина стала балетмейстером в выездных агитбригадах, выезжала на фронт. После войны возглавила Мосэстраду. «Березку» она создала в 1948 году — с женским, затем и мужским составом, а потом и с оркестром народных инструментов. Вот как выглядела охота на медведя во время исполнения танца «Сибирская сюита». «Березка» образца 1970 года. Фото: Кинокомпания «Русское» Одноименный сериал. Легенда гласит, что на создание невиданного сценографического элемента — плывущего танца Надеждину подтолкнула старинная литография. На ней она увидела хоровод, где девушки держали в руках веточки березы. Надеждина набрала 16 девушек из самодеятельного коллектива в городе Калинине и привезла их в Москву выступить в театре «Эрмитаж». Это было очень крутое шоу с участием звезд первой величины — в нем принимали участие родители Андрея Миронова актеры Александр Менакер и Мария Миронова, Леонид Утесов и Клавдия Шульженко. Группа Надеждиной выплыла на сцену в красных сарафанах, желтых платочках и с зелеными веточками березы в руках. Выступление коллектива, пока еще не оформленного как «Березка», произвело фурор. Надеждину пригласили в Минкультуры и предложили создать ансамбль, который воспроизводил бы на сцене танцы «Лебедушка», «Цепочка», «Березка», «Сударушка». В том же 1948 году ансамбль поехал на фестиваль в Будапешт. Началось его триумфальное шествие по странам мира. Опасные гастроли, кризис 1990-х и возрождение Завораживающие танцы покоряли государство за государством. Везде их принимали на ура. В 1957 году простые калининские девушки увидели Париж. Нередко гастроли были сопряжены с реальной опасностью: в Чили, например, «Березка» оказалась аккурат во время военного переворота в 1973 году, в результате которого президент страны Сальвадор Альенде покончил с собой. Артистки прятались в номерах отеля, когда на улицах Сантьяго расстреливали людей. А в Греции в сорокаградусную жару девушки танцевали «Масленицу» в тулупах, шапках и валенках. «Худая корова — еще не газель». (Основательница «Березки» Надежда Надеждина — во время репетиций.) В Австралии в 1977 году перед концертом их встретили пикетчики с плакатами «Долой русских!», швыряли самодельные «бомбочки». А вечером на концерте им аплодировали стоя. Их танцы сближали людей. За что Надеждина и получила золотую медаль Мира им. Жолио-Кюри. Надежды Надеждиной не стало в 1979 году. Нынешний руководитель ансамбля Мира Кольцова — в прошлом сама солистка «Березки». Она была первой помощницей Надеждиной при жизни и приняла управление из ее рук. В этом году Мира Михайловна отметит 80-летие. Несмотря на мировую известность, в 1990-е «Березка» осталась без крыши над головой. Ансамбль попросили с постоянной базы на территории Петровского монастыря. Порядка 20 лет коллектив скитался, репетировал на съемных площадках: на ледяном полу в ДК «Серп и Молот», в зале на Волгоградском проспекте. Множество уникальных костюмов потерялось. Нынешнее помещение в Леонтьевском переулке «Березка» получила от Владимира Путина: президент увидел выступление ансамбля аж в Китае, в дни проведения саммита ШОС. Мира Кольцова расшифровывает феномен «Березки» как «максимум впечатления при минимальном жесте». Особый стиль коллектива — недосказанность и загадка. Танцы «Березки» символизируют благородство, торжество духа и чистоту помыслов. Внутренняя культура, хорошие манеры и вкус культивируются и взращиваются внутри коллектива до сих пор.
«Березка» Пн. — чт. /21.00, Россия 1