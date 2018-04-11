#ACMG10: юбилей издательского дома ACMG в «Зарядье»

Десять лет назад был основан издательский дом ACMG, являющийся сегодня полномасштабной международной корпорацией, владеющей целой палитрой брендов в России и за рубежом. Знаменательную дату десятилетия своего основания компания символично отмечает 10 апреля в одном из новейших, но уже знаковых мест Москвы — в парке «Зарядье» и его Гастрономическом центре.

Сегодня, спустя десять лет уверенной работы на медиарынке ACMG расширяет границы своей деятельности и работы с брендами. Теперь это не только названия знаменитых изданий ( Forbes , ForbesLife, Numéro, L'Officiel, GEO, «GEOлёнок», Golf Digest, SNC, OK!, «GALA Биография», Interni и Objekt Russia), сайты и приложения, но и успешное освоение новых бизнес-пространств в таких категориях, как образование (ACMG Academy), креативные маркетинговые разработки (ACMG Lab), торговые интернет-площадки (ACMG Store), деловой тревел-нетворкинг (ACMG Travel) и B2B коммуникация — организация форумов, клубов и конференций, таких как недавняя конференция по Blockchain и готовящаяся конференция по Big Data.

Также на площадке работали партнерские зоны: Nespresso бар, художники ART of you рисовали от руки скетчи всех гостей, мастера от Ginger подготовили всем желающим цветочные украшения, а FujiFilm радовал гостей мгновенными фотографиями с места события.