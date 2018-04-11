Издательский дом ACMG отметил юбилей 

Международная медиагруппа ACMG была основана в 2008 году, сегодня в портфолио компании такие издания, как Forbes и Forbes Life, L'Officiel, GEO, OK, Golf Digest, SNC, Numero. Офисы ACMG расположены в Москве, Берлине, Париже, Стамбуле и Вене.
За 10 лет медиагруппы расширила сферу своей деятельности: запущена школа ACMG Academy, агентство маркетинговых разработок ACMG Lab, агентство ACMG Travel, проводятся форумы и конференции.
Прошедшим вечером с 10-летием издательский дом поздравили герои журналов ACMG: Григорий Лепс, Валерий Меладзе, Кристина Орбакайте и другие звезды и известные бизнесмены.
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