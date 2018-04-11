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Полина Гагарина, Вадим Верник и другие на 10-летии издательского дома ACMG
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Полина Гагарина, Вадим Верник и другие на 10-летии издательского дома ACMG 

SNCmedia.ru 56 минут назад
Фото: SNCmedia.ru
Десять лет назад был основан издательский дом ACMG, являющийся сегодня полномасштабной международной корпорацией, владеющей целой палитрой брендов в России и за рубежом. Знаменательную дату десятилетия своего основания компания символично отмечает 10 апреля в одном из новейших, но уже знаковых мест Москвы — в парке «Зарядье» и его Гастрономическом центре.
Поздравить юбиляров собрались знаменитости с обложек журналов издательского дома, а также художники, артисты и музыканты, такие как Григорий Лепс, Валерий Меладзе, Ингеборга Дапкунайте, Кристина Орбакайте, Ксения Собчак, Альбина Джанабаева, Анна Тихомирова, Брендон Стоун и другие звезды театра, эстрады и кино. Поздравления российских звезд на юбилейном гала-вечере ACMG стали поистине незабываемым событием не только в истории компании, но и в медийной жизни столицы.
Сегодня, спустя десять лет уверенной работы на медиарынке ACMG расширяет границы своей деятельности и работы с брендами. Теперь это не только названия знаменитых изданий, сайты и приложения, но и успешное освоение новых бизнес-пространств в таких категориях, как образование (ACMG Academy), креативные маркетинговые разработки (ACMG Lab), торговые интернет-площадки (ACMG Store), деловой тревел-нетворкинг (ACMG Travel) и B2B коммуникация — организация форумов, клубов и конференций, таких как недавняя конференция по Blockchain и готовящаяся конференция по Big Data.
Также на площадке работали партнерские зоны: Nespresso бар, художники ART of you рисовали от руки скетчи всех гостей, мастера от Ginger подготовили всем желающим цветочные украшения, а FujiFilm радовал гостей мгновенными фотографиями с места события.
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