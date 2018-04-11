Полицейские на Колыме показывают школьникам профилактические фильмы о вреде употребления наркотиков

В рамках межведомственной операции «Дети России — 2018» сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД России, а также инспекторы по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по городу Магадану провели разъяснительные беседы с учащимися образовательных учреждений региона, направленные на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних. Встречи с юными колымчанами прошли не только в привычной обстановке — гимназиях, школах, училищах, но и в Магаданском областном наркологическом диспансере.

В ходе мероприятий полицейские демонстрировали профилактические фильмы о вреде употребления наркотиков. Поучительные сюжеты о губительном воздействии запрещенных веществ стали небанальным способом доведения информации о том, что наркотики — это зло.