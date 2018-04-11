Рэпер Хаски запишет альбом с победителем литературной премии «Нацбест»

Литературная преми «Национальный бестселлер» вручается в России с 2001 года. В лонг-листе премии 2018 года было 60 писателей. Победитель получит награду в размере 1 млн рублей, которую поделят между самим победителем и выдвинувшим его номинатором в пропорции девять к одному. Финалистам премии вручаются по 60 тыс. рублей.