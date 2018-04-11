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Рэпер Хаски запишет альбом с победителем литературной премии «Нацбест»
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Рэпер Хаски запишет альбом с победителем литературной премии «Нацбест» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Рэп-музыкает Дмитрий Кузнецов (Хаски) планирует записать несколько треков с лауреатом литературной премии «Национальный бестселлер», сообщает "Российская газета".
Накануне был объявлен шорт-лист награды. В него вошли пять литераторов: Алексей Сальников ("Петровы в гриппе и вокруг него"), Василий Аксенов ("Была бы дочь Анастасия"), Мария Лабыч ("Сука"), Анна Старобинец ("Посмотри на него"), а также Дмитрий Петровский ("Дорогая, я дома").
Литературная преми «Национальный бестселлер» вручается в России с 2001 года. В лонг-листе премии 2018 года было 60 писателей. Победитель получит награду в размере 1 млн рублей, которую поделят между самим победителем и выдвинувшим его номинатором в пропорции девять к одному. Финалистам премии вручаются по 60 тыс. рублей.
Хаски, собирающийся записать с победителем альбом, вошел в жюри наряду с журналистом Алексеем Венедиктовым и лауреаткой «Нацбеста-2017» Анной Козловой.
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