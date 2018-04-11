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Куряне звонят во все колокола
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Куряне звонят во все колокола 

Курские известия 24 минуты назад
Фото: Курские известия
В Светлую седмицу по древней традиции все желающие могут звоном прославить Воскрешение Христа
По информации курской епархии на колокольнях сейчас многолюдно. Многие стремятся попасть на самые высокие колокольни с мощными и сложными колокольными системами: Знаменский и Сергиево-Казанские соборы.
Уникальную возможность позвонить в колокола верующим позволяют в дневное время за некоторым исключением. Священнослужители заботятся о том, чтобы звон не попадал на литургию или вечернюю службу и не мешал людям молиться в храме. Колокольный звон, по их словам, призван прославить Воскресшего Господа и обладает целительным действием.
Считается, что традиция открывать колокольни настежь к XIX веку уже существовала. Возродилась она в 1990-е, когда открывшиеся храмы ещё не обзавелись тяжёлыми колоколами, настоящими произведениями искусства. Тогда звонили в корабельную рынду, в привешенные пустые газовые и кислородные баллоны или в поддужные колокольцы.
Сейчас ситуация изменилась и все желающие могут стать частью древней традиции. В Сергиево-Казанском кафедральном соборе на улице Горького с понедельника по пятницу профессиональный звонарь обучает начальным навыкам. Утрм с 11.00 до 13.00, днём с 14.00 до 16.00, вечером с 18.00 до 18.30. На колокольню Знаменского собора на Красной площади можно попасть с 11.00 до 16.00.
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