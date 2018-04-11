Биография Сергея Лукьяненко

Российский писатель-фантаст Сергей Васильевич Лукьяненко родился 11 апреля 1968 года в городе Каратау в Казахстане в семье врачей.

В 1992 году окончил Алма-Атинский государственный медицинский институт (ныне Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова). После окончания вуза год работал врачом в психиатрической лечебнице. Оставив медицину, работал в редакции журнала фантастики «Миры» при газете «Казахстанская правда» . С 1996 года живет в Москве.

Литературным творчеством Сергей Лукьяненко начал заниматься еще будучи студентом. В 1988 году в алма-атинском журнале «Заря» был опубликован его рассказ «Нарушение», в журнале «Уральский следопыт» — рассказ «За лесом, где подлый враг…». В 1989 году в журнале «Изобретатель и рационализатор» вышел рассказ «Выбор».

Во время учебы также были изданы повести «Тринадцатый город», «Пристань желтых кораблей». Лукьяненко принимал участие в конвентах и семинарах писателей-фантастов.

В 1992 году вышли «Рыцари Сорока Островов» и авторский сборник «Атомный сон», удостоенный в 1993 году премии «Аэлита».

В 1994 году был издан второй авторский сборник писателя «Лорд с планеты Земля», в который вошли роман «Рыцари Сорока Островов», повести «Принцесса стоит смерти», «Планета, которой нет» и некоторые рассказы.

В 1996 году были опубликованы романы «Линия грез» и «Император иллюзий», трилогия «Лорд с планеты Земля», сборник «Отложенное возмездие» и повесть «Временная суета».

В соавторстве с писателем Юлием Буркиным были написаны повести «Сегодня, мама!» (1994), «Остров Русь» (1997), «Царь, царевич, король, королевич» (1997).

В 1997 году вышли романы «Лабиринт отражений», «Звезды — холодные игрушки», «Не время для драконов» (в соавторстве с Ником Перумовым), «Осенние визиты», повесть «Мальчик и тьма» ("Дверь во тьму").

В 1998 году вышли произведения «Холодные берега», «Звездная тень» (вторая часть дилогии «Звезды — холодные игрушки»).

В этом же году был издан роман «Ночной Дозор» — первая книга масштабного цикла, в который позже вошли «Дневной Дозор» (в соавторстве с Владимиром Васильевым , 2000), «Сумеречный Дозор» (2004), «Последний Дозор» (2005), «Мелкий Дозор» (рассказ, 2007), «Новый Дозор» (2012), «Шестой Дозор» (2014). Успех «Дозоров» сделал Сергея Лукьяненко одним из самых популярных современных писателей.

В конце 1990-х — в 2000-е годы были опубликованы романы «Фальшивые зеркала» (1999) и «Прозрачные витражи» (2000) (вместе с романом «Лабиринт отражений» образуют цикл «Диптаун»), трилогия «Геном» ("Геном" (1999), «Танцы на снегу» (2001), «Калеки» (2004)), «Близится утро» (2000, вместе с романом «Холодные берега» составляет дилогию «Искатели неба»), «Спектр» (2002), дилогия «Работа над ошибками» ("Черновик" (2005), «Чистовик» (2007)), роман «Конкуренты» (2008).

В последние годы вышли романы «Самоволка» (2014, в соавторстве с Михаилом Тыриным), «Реверс» (2014, в соавторстве с Александром Громовым ), «КваZи» (2016) и др.

Сергей Лукьяненко написал несколько книг для детей. В 2009 году вышел роман «Недотепа» о приключениях юноши в условно средневековом мире. В 2010 году вышло продолжение романа под названием «Непоседа».

В 2016 году Лукьяненко написал книгу для детей «Я мышь» для проекта AnimalBooks.

Всего библиография Сергея Лукьяненко насчитывает более 120 произведений.

По книгам Сергея Лукьяненко снято несколько фильмов. Среди них «Ночной Дозор» (2004) и «Дневной Дозор» Тимура Бекмамбетова (2006), «Азирис Нуна» (2006) Олега Компасова (по роману Сергея Лукьяненко и Юлия Буркина «Сегодня, мама!»).

Сергей Лукьяненко ведет колонку на сайте «Взгляд.ру».

Писатель является обладателем множества наград и премий.

Сергей Лукьяненко женат. У него двое сыновей и дочь: Артемий (2004), Даниил (2007) и Надежда (2012).