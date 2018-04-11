В одном из парков Петербурга нашли человеческий скелет

В Санкт-Петербурге нашли скелет неизвестного мужчины.

Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах , страшную находку удалось обнаружить 11 апреля во время проведения работ по благоустройству парка «Тихий отдых» на Каменном острове

Согласно предварительному заключению экспертов, давность наступления смерти мужчины составляет около трех лет.

Кроме того, известно, что кости находились в районе дома № 8 на 2-й Березовой аллее. Долгое время они покоились в болотистой местности.

По факту обнаружения человеческого скелета проводится расследование. Правоохранителям предстоит установить личность погибшего.

В настоящее время найденные останки направили на судебно-медицинскую экспертизу. Выясняются все причины и обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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