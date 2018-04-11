Генпрокуратура направила обращение к Дмитрию Кобылкину из-за нападения собак на детей 

Заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Пономарев направил губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрию Кобылкину обращение о необходимости принять меры по защите жителей региона от нападения собак.
«Сложившаяся неблагополучная обстановка, способная спровоцировать обострение социальной напряженности, требует безотлагательного реагирования. Учитывая изложенное предлагаю Вам в рамках установленной компетенции принять комплекс дополнительных мер по оперативному разрешению обозначенных проблем — в том числе в части должной организации проведения на территории автономного округа мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, а также обеспечение контроля за эффективностью использования финансовых средств, выделяемых на эти цели», — говорится в обращении.
Заместитель Генерального прокурора также отмечает, что в Салехарде, где произошли несколько случаев нападения собак на детей, на отлов безнадзорных животных выделено более двух миллионов рублей.
Кроме того, прокурору Ямало-Ненецкого автономного округа Александру Герасименко поручено принять меры прокурорского реагирования и обеспечить должную правовую оценку действий конкретных должностных лиц.
Как ранее писал «ФедералПресс», на прошлой неделе в Салехарде произошло два случая нападения бездомных собак на детей, в одном случае ребенок был госпитализирован, во втором — получил укусы руки. В ходе проверки, организованной Следственным комитетом, были выявлены не менее десяти случаев нападения собак нагорожан, в том числе и детей, в 2017 году. Между тем матери ребенка, на которого напала стая собак, отказали в возбуждении уголовного дела.