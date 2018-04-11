Глава ЯНАО поручил проверить систему отлова животных после нападений собак

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 апр — РИА Новости . Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин поручил проверить организацию отлова безнадзорных животных во всех муниципалитетах региона после случаев нападения собак на детей, сообщила в среду пресс-служба главы региона.

В прошлую пятницу окружное управление МВД сообщало о нападении собак на 11-летнего жителя Салехарда, который шел в школу. Животные укусили его за предплечье и кисть руки, мальчику удалось спрятаться от них в магазине. Госпитализация ребенку не потребовалась. В прошлый понедельник в ведомстве рассказали о схожем инциденте в другом районе города, где по пути на детскую площадку от бездомных собак пострадал 8-летний ребенок, который был госпитализирован с множественными травмами. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

После этого региональное следственное управление СК РФ заявило о проверке в отношении местных чиновников и должностных лиц, которые ответственны за отлов и содержание безнадзорных животных на территории Салехарда. Кроме того, сообщалось, что за 2017 год сотрудники ведомства выявили не менее 10 фактов обращений в больницы города в связи с укусами бродячих собак.

"Кобылкин поручил ужесточить контроль и проанализировать эффективность действующих в городах и сельских поселениях порядков регулирования численности безнадзорных животных, представляющих потенциальную угрозу населению", — отметили в пресс-службе губернатора ЯНАО, уточнив, что данный вопрос будет затронут на ближайшем заседании совета глав муниципалитетов уже в апреле.

В пресс-службе Кобылкина не исключили, что в регионе могут быть приняты дополнительные регламентирующие правила и законные нормы, регулирующие отлов бездомных животных.