Глава ЯНАО поручил проверить систему отлова животных после нападений собак 

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 апр — РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин поручил проверить организацию отлова безнадзорных животных во всех муниципалитетах региона после случаев нападения собак на детей, сообщила в среду пресс-служба главы региона.
В прошлую пятницу окружное управление МВД сообщало о нападении собак на 11-летнего жителя Салехарда, который шел в школу. Животные укусили его за предплечье и кисть руки, мальчику удалось спрятаться от них в магазине. Госпитализация ребенку не потребовалась. В прошлый понедельник в ведомстве рассказали о схожем инциденте в другом районе города, где по пути на детскую площадку от бездомных собак пострадал 8-летний ребенок, который был госпитализирован с множественными травмами. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.
После этого региональное следственное управление СК РФ заявило о проверке в отношении местных чиновников и должностных лиц, которые ответственны за отлов и содержание безнадзорных животных на территории Салехарда. Кроме того, сообщалось, что за 2017 год сотрудники ведомства выявили не менее 10 фактов обращений в больницы города в связи с укусами бродячих собак.
"Кобылкин поручил ужесточить контроль и проанализировать эффективность действующих в городах и сельских поселениях порядков регулирования численности безнадзорных животных, представляющих потенциальную угрозу населению", — отметили в пресс-службе губернатора ЯНАО, уточнив, что данный вопрос будет затронут на ближайшем заседании совета глав муниципалитетов уже в апреле.
В пресс-службе Кобылкина не исключили, что в регионе могут быть приняты дополнительные регламентирующие правила и законные нормы, регулирующие отлов бездомных животных.
По факту нападения собак, произошедшего в прошлый понедельник, СК возбудил уголовное дело по признакам преступления «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату СК РФ взять ход его расследования на контроль. Однако позже представитель регионального управления ведомства сообщил РИА Новости, что прокуратуре удалось добиться отмены решения о возбуждении данного дела.