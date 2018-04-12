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Губернатор Ямала поручил провести ревизию системы организации отлова безнадзорных животных
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Губернатор Ямала поручил провести ревизию системы организации отлова безнадзорных животных 

ТАСС 45 минут назад
Фото: ЕАН
ТАСС, 12 апреля. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Кобылкин поручил ужесточить контроль и проанализировать эффективность действующих в городах и сельских поселениях порядков регулирования (сокращения) численности безнадзорных животных, представляющих потенциальную угрозу населению. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе губернатора региона.
"Главам всех территорий Ямала необходимо в кратчайшие сроки проверить результаты деятельности специализированных на отлов и содержание животных организаций, обеспечить доступность телефонов «горячих линий» для оперативных сообщений жителей о местах скопления животных, проинформировать население, в особенности владельцев собак, об ответственности за содержание питомцев и соблюдения правил выгула", — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что резонансный случай в Салехарде повлек за собой проведение внутренних контрольных мероприятий и ревизии всей системы законодательных норм, исполнения обязательств специализированными предприятиями. При этом важным является в процессе организации регулирования соблюдение принципов гуманности в обращении с животными, взаимодействие с ветеринарными службами по дальнейшей процедуре.
"В настоящее время муниципальные образования региона проводят ограничительные мероприятия в данной сфере в рамках действующего законодательства. Финансовые средства на осуществление работы по отлову учтены бюджетом Ямало-Ненецкого автономного округа и передаются муниципалитетам в виде дотаций", — отметили в пресс-службе.
Отчет по каждой территории о проделанной работе и её эффективности будет заслушан на ближайшем заседании Совета глав уже в апреле. Не исключено, что будут приняты дополнительные регламентирующие правила и законные нормы для территории автономного округа.
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