Саратов расставил ловушки на людей

Маленький житель областного центра угодил в промоину на дороге и едва не погиб в глубокой яме.

Напомним, 10 апреля у дома № 18 на улице Миллеровская в Заводском районе 4-летний Тимофей упал в провал на дороге. На помощь оперативно пришел местный участковый. Выяснилось, что мама ребенка выпустила малыша на улицу, пока собирала гулять другого ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Проблема открытых люков в Саратове взята на контроль. В том числе лично мэром Михаилом Исаевым . Однако остается проблема грунтовых провалов. Объясняется это в том числе и особенностью Саратова, расположенного на гористой местности. Здесь часто происходит смещение грунтов и размывание их подземными водами.

«В Саратове ловушки не только в виде открытых люков, но и повсеместно проваливающегося асфальта. Я так понимаю, что опять ждем трагедии? Это угол Мичурина и Первомайской рядом с рестораном «Ереван»», — сообщает еще об одной такой ловушке житель города в группе «Говорит Саратов» на Facebook (на фото — Ред.). В комментариях пользователи опасаются, что однажды город может таким образом вообще уйти под землю.

Фото: соцсети