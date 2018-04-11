В Тюмени жители дачного товарищества полмесяца сидят без электричества

Жители тюменского ДНТ «Наука» полмесяца, начиная с 25 марта, живут без электричества. Поставщик электроэнергии отключил её из-за накопившегося долга. Пока он не будет погашен, дачники с детьми вынуждены носить воду из колодца и топить печь, как в давние времена. В ДНТ «Наука» имеется порядка 120 домовладений, но основная масса приезжает сюда только в летний период. Круглый год здесь живут 19 семей, которые с конца марта сидят без света. — Ежемесячно товарищество выплачивает порядка 60 — 70 тысяч рублей. Это те, кто проживал здесь всю зиму. За пять месяцев у нас накопился долг порядка 230 тысяч рублей. У нас в семье дети 8 и 17 лет, которые вынуждены при свечах вечером делать уроки, если не успеют днём. Помыться и приготовить еду мы нормально не можем. Благо есть печка, которую топим. За водой ходим к колонке. Даже не можем телефоны зарядить. В других домах тоже есть дети и даже беременные женщины, — рассказывает жительница товарищества Галина Афанасьева. У товарищества заключен контракт с АО «ЭК „Восток“» на поставку энергии. Жительница ДНТ утверждает, что их дом потребляет в месяц порядка 500 киловатт энергии. Откуда у остальных такие показатели потребления, она не знает. Жильцы смогли собрать 48 тысяч рублей, чтобы частично погасить долг перед энергетической компанией, но этого недостаточно, чтобы она возобновила подачу энергии. — Если мы бы продолжили поставлять им электроэнергию, то долг вырос ещё на 70 тысяч рублей, а затем ещё и ещё. В итоге это бы вылилось в довольно крупную и неподъемную сумму для товарищества. Мы им предложили составить график погашения долга, чтобы быть уверенным, что выплаты будут, но они этого не сделали, так как в товариществе нет председателя. Раньше таких ситуаций не возникало. Мы тоже не можем терпеть убытки, как компания, — рассказала 72.ru Роза Ракипова, начальник отдела по связям с общественностью АО «ЭК „Восток“». Единственный выход из сложившейся ситуации, по мнению энергетической компании, — выплатить долг. В ДНТ «Наука» действительно нет своего председателя, который бы мог представлять интересы товарищества и собирать с дачников деньги. Его планируют избрать в мае, когда приедут летние домовладельцы. Без 70% членов ДНТ провести выборы нельзя. Получается, что пока никто не возьмет на себя проблемы товарищества и не соберет все деньги с жильцов, свет в домах не появится. А это значит, предполагают жильцы товарищества, что электричества не будет минимум до мая.