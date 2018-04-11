ВГТРК запускает первый в России аниме-канал

Компания «Цифровое телевидение» ВГТРК и «Ростелекома» запускает телеканал Fan с аниме, полнометражными мультфильмами Хаяо Миядзаки и подобным контентом, сообщает «Коммерсант».

Fan будет доступен в базовых пакетах операторов платного телевидения, канал рассчитан на аудиторию 14-40 лет. «ЦТВ искала контент очень лояльный молодой аудитории, которую мы еще не покрываем. Аниме, фильмы и сериалы в жанре рисованного фэнтези как раз имеют такую аудиторию, но в основном контент, который они смотрят, пиратский и пиратским образом озвучен», — объясняет выбор формата гендиректор «Сигнал Медиа» (дистрибутор каналов ЦТВ) Михаил Ковальчук

По словам председателя совета директоров ЦТВ Дмитрия Медникова, это первый в стране телеканал в таком жанре несмотря на высокий интерес аудитории к этому формату. Мультфильмы будут закупать в Японии, Китае, Корее и США, со временем должен добавиться и российский контент.