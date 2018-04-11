Ревва Александр Владимирович

Дата рождения: 10 сентября 1974 года

Место рождения: Украина, Донецк

Знак зодиака: Дева

Павел Воля, Александр Ревва родился в неординарной семье. Его дед по маминой линии в годы Великой Отечественной войны ослеп, но научился играть на баяне, причем он делал это так виртуозно, что впоследствии преподавал в Донецкой консерватории. Отец Александра, Владимир Ревва, бросил семью, когда его сыну и дочери было около четырех месяцев, так что воспитывали детей мама и бабушка. Мама, Любовь Николаевна, руководила шахтерским хором, пела сольные партии и организовывала самодеятельность. Ее мощная творческая энергия и жизнелюбие в полной мере передались Александру. С юных лет он стремился быть в центре внимания: играл на гитаре, показывал фокусы, играл в любительских спектаклях, исполнял юмористические сценки. Вместе с Наташей, своей сестрой-двойняшкой, юный Саша несколько лет занимался бальными танцами. Когда пришла пора поступать в высшее учебное заведение, Ревва поначалу задумался о театральном образовании, но в итоге поступил в Техникум промышленной автоматики, который с успехом окончил и затем учился в Академии управления на менеджерской специальности. Но артистическая натура все же оказалась сильнее и Александр стал играть в донецкой команде КВН «Желтые пиджаки», параллельно работая на радио. Работу в рамках юмористического шоу Ревва не воспринимал как серьезное дело вплоть до 1999 года, когда он получил свой первый гонорар за выступление. Помимо появлений на сцене, Александр нередко продавал шутки и сценарии другим командам, что в итоге стало поводом для знакомства с Михаилом Галустяном и другими участниками знаменитой команды «Утомленные солнцем». С 2000 года он стал выступать вместе с ними. Следует отметить, что появление персонажа Артура Пирожкова произошло в тот же самый период. Следующим важным этапом для Реввы стал проект ComedyClub, в 2006 году еще только начинавший свою работу. Ни для кого не секрет, что основу популярного шоу составили бывшие участники различных коллективов КВН. Ревва выступал как с сольными номерами, так и вместе с коллегами, среди которых были Гарик Мартиросян Тимур Батрутдинов и другие. Работа в Камеди со временем принесла и другие проекты: «Ты смешной!», который Ревва вел в паре с Андреем Рожковым , «Один в один!», где Александр сидел в составе жюри, «Повтори!», «Орел и решка» и других.

Также Александру удалось построить карьеру на большом экране, хотя он и не имеет регулярного актерского образования. Более десяти фильмов с его участием успешно шли в прокате по всей стране, кроме того он озвучивал персонажей как в отечественных так и в импортных мультфильмах.

Личная жизнь Александра Реввы

Артист — убежденный семьянин. В 2004 году в Сочи он встретил Анжелику, с которой теперь живет и воспитывает двоих дочерей. Знакомство молодых людей произошло на дискотеке. Как рассказывал Александр, ему очень захотелось поразить прекрасную незнакомку и он на все оставшиеся на тот момент средства нанял водителя стоявшего рядом с клубом лимузина, чтобы отвезти ее домой. Когда девушка уехала из Сочи в родной Краснодар, Александр нашел в себе силы поехать за возлюбленной и даже познакомиться с ее семьей. Свадьба была проведена через три года, когда Анжелика была уже на третьем месяце беременности. В 2007 году у пары родилась первая дочь —Алиса. В 2013 Ревва вторично стал отцом, когда на свет появилась Амели. В своих интервью артист не скрывает своего счастья. Он признается, что Анжелика полностью перевернула его мир, показав как прекрасна может быть семейная жизнь.

Интересные факты

По утверждению самого артиста, его дед по материнской линии вошел в Книгу рекордов Гиннесса за умение перемножать в уме шестизначные числа

Александр не считает себя карьеристом и всегда ставит семью на первое место в списке своих приоритетов. Когда родилась его вторая дочь, он на долгое время покинул сцену ComedyClub, чтобы посвятить себя семейным делам.

Ревва является продюсером мультсериала «Колобанга», создаваемого группой энтузиастов в городе Орск (Оренбургская область).

Фильмография

2011 — Люди Хэ 2012 — Ржевский против Наполеона

2013 — Дублёр

2013 — Одноклассники.ru: НаCLICKай удачу

2013 — Волшебный кубок Роррима Бо 3D 2013 — Зайцев+1 2014 — Лёгок на помине

2014 — Смешанные чувства

2015 — Ставка на любовь

2016 — Суперплохие

2017 — Яна+Янко

2017 — Бабушка лёгкого поведения

2018 — Zомбоящик