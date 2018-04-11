В детской поликлинике Нягани выдают электронные больничные листки

Каждый второй больничный в БУ «Няганская городская детская поликлиника» выдают в электронном виде. Проект запущен с начала марта 2018 года. На сегодняшний день поликлиника выдала уже около 150 листков нетрудоспособности, сообщает окружной депздрав.

«По электронным больничным листам мы работает со 106 городскими организациями и предприятиями», — комментирует врио главного врача поликлиники Ирина Лазарива. — Но это не весь список, с которым нам необходимо сотрудничать. К сожалению, не все предприятия и учреждения, базирующиеся на территории Нягани, а среди них есть довольно крупные и состоятельные, перешли на электронный документооборот. Сделать это им все равно придется. Таково требование времени. Прогнозирую, что переход на стопроцентное оформление электронных больничных листов произойдет в самое ближайшее время».

Электронный документооборот в поликлинике внедряют в рамках проекта «Бережливая поликлиника», помимо больничных, на электронные носители переводятся медицинские карты, внедряются чек-листы (квалиграммы), позволяющих быстро и качественно оказывать пациенту любую медицинскую услугу. Напомним, недавно в медицинском учреждении открыли аптеку, которая выдает бесплатные лекарства льготным категориям детей — это порядка трех тысяч маленьких пациентов.