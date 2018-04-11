Ещё
В детской поликлинике Нягани выдают электронные больничные листки
Далее:
Читайте также:
Ещё

В детской поликлинике Нягани выдают электронные больничные листки 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Каждый второй больничный в БУ «Няганская городская детская поликлиника» выдают в электронном виде. Проект запущен с начала марта 2018 года. На сегодняшний день поликлиника выдала уже около 150 листков нетрудоспособности, сообщает окружной депздрав.
«По электронным больничным листам мы работает со 106 городскими организациями и предприятиями», — комментирует врио главного врача поликлиники Ирина Лазарива. — Но это не весь список, с которым нам необходимо сотрудничать. К сожалению, не все предприятия и учреждения, базирующиеся на территории Нягани, а среди них есть довольно крупные и состоятельные, перешли на электронный документооборот. Сделать это им все равно придется. Таково требование времени. Прогнозирую, что переход на стопроцентное оформление электронных больничных листов произойдет в самое ближайшее время».
Электронный документооборот в поликлинике внедряют в рамках проекта «Бережливая поликлиника», помимо больничных, на электронные носители переводятся медицинские карты, внедряются чек-листы (квалиграммы), позволяющих быстро и качественно оказывать пациенту любую медицинскую услугу. Напомним, недавно в медицинском учреждении открыли аптеку, которая выдает бесплатные лекарства льготным категориям детей — это порядка трех тысяч маленьких пациентов.
АиФ Югра: последние новости
Нефтеюганске все детские сады закрыты на карантин Дайте слово, я знаю - как. Как Гражданский форум собирал новые идеи Выездной медосмотр прошел в Сургутском районе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Женщина оторвала себе нос в прямом эфире12
9 сериалов, которые нельзя пропустить1
Самые красивые итальянки в истории кино8
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову9
Юрий Колокольников — о съемках в «Игре престолов»1
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение