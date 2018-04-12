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В СВАО состоится фестиваль «Светлое Воскресение»
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В СВАО состоится фестиваль «Светлое Воскресение» 

Управа района Отрадное 2 часа назад
Фото: Управа района Отрадное
В храме Живоначальной Троицы в СВАО 15 апреля состоится пасхальный фестиваль «Светлое Воскресение», на который горожане смогут прийти с детьми.
Для детей и взрослых будет организована интересная программа. Дети смогут поучаствовать в мастер-классах по изготовлению пасхальных символов и позвонить в колокол, который установят рядом с храмом.
— На Руси колокольный перезвон не смолкал всю Светлую седмицу. Поэтому в нашем храме каждый сможет попробовать себя в роли звонаря, — рассказал помощник настоятеля храма иеродиакон Ювеналий (Лапшин).
Взрослые смогут так же посмотреть на строения колокола и послушать праздничную программу, на которой выступят артисты мужского хора и народного ансамбля, а так же группа «После 11».
Всех гостей будут ждать в воскресенье в 12.30 на 1-й Останкинской улице, д. 7, стр. 2, возле Дворцового пруда.
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