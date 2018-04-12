В СВАО состоится фестиваль «Светлое Воскресение»

В храме Живоначальной Троицы в СВАО 15 апреля состоится пасхальный фестиваль «Светлое Воскресение», на который горожане смогут прийти с детьми.

Для детей и взрослых будет организована интересная программа. Дети смогут поучаствовать в мастер-классах по изготовлению пасхальных символов и позвонить в колокол, который установят рядом с храмом.

— На Руси колокольный перезвон не смолкал всю Светлую седмицу. Поэтому в нашем храме каждый сможет попробовать себя в роли звонаря, — рассказал помощник настоятеля храма иеродиакон Ювеналий (Лапшин).

Взрослые смогут так же посмотреть на строения колокола и послушать праздничную программу, на которой выступят артисты мужского хора и народного ансамбля, а так же группа «После 11».

Всех гостей будут ждать в воскресенье в 12.30 на 1-й Останкинской улице, д. 7, стр. 2, возле Дворцового пруда.