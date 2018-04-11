Конкурс любительских цирковых коллективов состоится в Павловском Посаде 14 апреля

Около 20 любительских цирковых коллективов будут бороться за победу в конкурсе, который состоится во Дворце культуры подмосковного городского округа Павловский Посад 14 апреля, говорится в сообщении министерства культуры Московской области.

«Четырнадцатого апреля во Дворце культуры «Павлово-Покровский» городского округа Павловский Посад Московской области в двенадцатый раз состоится московский областной конкурс любительских цирковых коллективов «Парад-Алле», — сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева

Она сказала, что победители конкурса 22 апреля примут участие в гала-концерте, который состоится на базе «Государственного училища циркового и эстрадного искусства имени Румянцева».

За победу будут бороться 17 любительских цирковых коллективов из 14 городов Подмосковья.

Среди коллективов-участников «Парада-Алле»: образцовый коллектив Студия цирковой гимнастики «Грация» (Воскресенск), образцовый цирковой коллектив «Каскад» (Королев), народный цирковой коллектив «Энергия» (Королев) и народный коллектив циркового искусства «Арлекин» (Лосино-Петровский).

Конкурс проводится в целях возрождения, поддержки и дальнейшего развития традиций любительского циркового искусства в Московской области, повышения уровня исполнительского мастерства участников-любителей, выявления одаренных детей и реализации их потенциальных возможностей. Лауреаты конкурсов прошлых лет стали профессиональными артистами и выступают в цирковых труппах.

В течение всего конкурса выступления участников будет оценивать профессиональное жюри.