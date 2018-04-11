Областной конкурс циркачей пройдет в Павловском Посаде 

В конкурсе примут участие коллективы из 14 городов Московской области.
Два десятка творческих коллективов примут участие в двенадцатом Московском областном конкурсе цирковых артистов «Парад-Алле». конкурс пройдет 14 апреля, передает портал «Подмосковье сегодня».
Зрители смогут увидеть яркие номера со сложнейшими элементами акробатики, хореографии, клоунады и эквилибристики.
Победители конкурса 22 апреля примут участие в гала-концерте на базе Государственного училища циркового и эстрадного искусства имени Румянцева.