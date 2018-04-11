Эксперты обсудят будущее экономики на красноярском экономическом форуме

КРАСНОЯРСК, 11 апр — РИА Новости . Более 5 тысяч экспертов, политиков и бизнесменов соберутся на 15-м экономическом форуме «Россия 2018-2024: реализуя потенциал», который пройдет в Красноярске с 12 по 14 апреля, сообщают организаторы мероприятия.

Деловая программа форума включает 80 дискуссионных площадок, а число участников превышает 5 тысяч человек. Правительство РФ будет представлено вице-премьерами Аркадием Дворковичем Александром Хлопониным . Ожидается, что в Красноярск приедут представители более 50 регионов, в том числе десять губернаторов. Также организаторы планируют, что на форуме будет присутствовать более 160 экспертов из 22 стран мира. Кроме того, планируется, что в Красноярске подпишут ряд инвестиционных соглашений на общую сумму более 400 миллиардов долларов.

Форум для молодых

Первый день форума начнется с работы молодежной площадки «Поколение — 2030. Экономика будущего». Площадка проводится в рамках форума с 2009 года, с 2011 является первым полноценным рабочим днем КЭФ.

В четверг в рамках пленарного заседания «Креативные индустрии: бизнес нового формата» молодые люди обсудят, как креативный бизнес может перезапускать города и качественно менять нашу жизнь, разработать механизмы масштабирования этого процесса, определить пути ухода России от индустриальной экономики и экспорта сырья к экспорту креативного продукта. Также в этот день пройдет несколько круглых столов, посвященных развитию городов — «цифровой» экономике, кластерному подходу, кадровой политике и так далее.

Картинка будущего

Обсуждение масштабного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь» состоится в пятницу и станет центральным вопросом красноярского форума. После пленарного заседания «Россия 2018-2024: реализуя потенциал» будет проведено road show проекта. Ранее организаторы сообщили, что одновременно с презентацией не будет никаких событий в рамках КЭФ. Таким образом, мероприятие должно собрать гостей и участников КЭФ, первых лиц.

В декабре 2017 года губернатор Красноярского края Александр Усс заявил о возможности создания Енисейской экономической зоны (Енисейская Сибирь) на территории региона и соседних Тувы и Хакасии, руководство которых поддержало эту идею. При этом речь идет не об административном объединении, а о налаживании межрегионального экономического взаимодействия. В феврале 2018 года после визита президента РФ Владимира Путина в Красноярск глава региона сообщил, что президент поддержал создание Енисейской экономической зоны в Красноярском крае, Туве и Хакасии.

По словам вице-премьера федерального правительства Аркадия Дворковича, центральным вопросом форума станет обсуждение механизмов достижения тех целей, который поставил президент в послании федеральному собранию.

"Дискуссии будут посвящены развитию человеческого капитала и социальной сферы, бизнесу, пространственной организации нашей страны, сохранению окружающей среды и влиянию экологии на экономический рост. Конечно, важное место на форуме займёт направление, посвящённое Сибири. В рамках форума планируется провести road show комплексных инвестиционных проектов развития Сибирского федерального округа. В прошлом году была утверждена госпрограмма «Цифровая экономика», работа по которой уже активно идёт. Цифровизация самых разных отраслей и направлений нашей жизни и экономики также станет сквозной темой", — приводятся слова Дворковича на официальном сайте КЭФ.

В последний день форума — в субботу — на пленарном заседании будут подведены итоги мероприятия, работы всех площадок.

От экономических баталий к спортивным

Помимо деловой и культурной программы участники КЭФ смогут поучаствовать в спортивных мероприятиях. Планируется, что 13 апреля Красноярская сборная чиновников, бизнесменов и общественных деятелей вместе с клубом «Легенды хоккея» сыграет благотворительный матч. Встреча пройдет в многофункциональном спортивном комплексе «Арена. Север». Делегацию «Легенд хоккея» возглавит президент клуба Александр Якушев — двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и Европы. Все вырученные средства будут направлены в Красноярскую региональную общественную организацию родителей по защите прав детей с ограниченными возможностями «Открытые сердца».

Кроме того, 14 апреля на набережной реки Енисей состоится благотворительный забег «Добрая пятерка». Организаторы сообщают, что дистанция забега длиной в пять километров выбрана потому, что доступна даже новичкам. На финише все участники забега получат медаль и термоодеяло. Все собранные средства пойдут в благотворительный фонд «Счастливые дети».

Красноярский экономический форум — одна из самых представительных в России переговорных площадок для лидеров бизнеса, государственного управления, политики, общественных организаций. Форум проводится ежегодно с 2004 года. Информационное агентство РИА Новости медиагруппы «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером пятнадцатого Красноярского экономического форума.