Красноярские власти ожидают 47 млрд руб. инвестиций в сельское хозяйство до 2020 года

КРАСНОЯРСК, 13 апреля. / ТАСС /. Власти Красноярского края ожидаю к 2020 году около 47 млрд рублей инвестиций в сельское хозяйство региона. Об этом сообщил и. о. министра сельского хозяйства региона Леонид Шорохов на Красноярском экономическом форуме при подписании двух инвестиционных соглашений.

"До 2020 года мы ожидаем финансирование [инвестиционной программы] в 47 млрд рублей. Большая часть — это проекты в области животноводческого комплекса", — сказал он.

В пятницу на КЭФ были подписаны соглашения по реализации двух проектов в области молочного животноводства в Шушенском районе Красноярского края на 4,4 млрд рублей. В конце 2019 года в селе Синеборск компания «Сибирь-1» запустит молочную ферму на 14 тыс. тонн молока в год. В селе Ильичево крестьянско-фермерское хозяйство Натальи Зубаревой построит фермы с инвестициями в 3,2 млрд рублей.

Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018-2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.