Ещё
Красноярские власти ожидают 47 млрд руб. инвестиций в сельское хозяйство до 2020 года
Далее:
Читайте также:
Ещё

Красноярские власти ожидают 47 млрд руб. инвестиций в сельское хозяйство до 2020 года 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОЯРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Власти Красноярского края ожидаю к 2020 году около 47 млрд рублей инвестиций в сельское хозяйство региона. Об этом сообщил и. о. министра сельского хозяйства региона Леонид Шорохов на Красноярском экономическом форуме при подписании двух инвестиционных соглашений.
"До 2020 года мы ожидаем финансирование [инвестиционной программы] в 47 млрд рублей. Большая часть — это проекты в области животноводческого комплекса", — сказал он.
В пятницу на КЭФ были подписаны соглашения по реализации двух проектов в области молочного животноводства в Шушенском районе Красноярского края на 4,4 млрд рублей. В конце 2019 года в селе Синеборск компания «Сибирь-1» запустит молочную ферму на 14 тыс. тонн молока в год. В селе Ильичево крестьянско-фермерское хозяйство Натальи Зубаревой построит фермы с инвестициями в 3,2 млрд рублей.
Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018-2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.
ТАСС: последние новости
В Твери установят мемориальную доску в память об авторе гимна России Александрове 16 "чудес" печатника Федорова Ансамбль "Ингушетия" в честь своего юбилея проведет гастрольный тур по городам России
Комментарии  Ещё 29 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть51
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина71
Шагнула под поезд: трагедия Фроси Бурлаковой28
Классика и гениталии: что не так с нашим театром165
Узник замка Иф: рок Виктора Авилова13
Видео
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:09
Пригожин вступил в Орден «Лысые России»
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
00:59
«Ленинград» выпустил первый альбом за 4 года
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение