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Красноярский экономический форум стартовал с молодежной площадки
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Красноярский экономический форум стартовал с молодежной площадки 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Начал свою работу Красноярский экономический форум — 2018. Первый день стартовал с молодежной площадки «Поколение-2030», организатором которой выступает молодежное правительство Красноярского края.
Как отметили на открытии форума, тема молодежной площадки в этом году — «Экономика будущего».
Участниками стали более тысячи молодых людей со всей страны — специалисты научно-образовательных учреждений, представители некоммерческих организаций, академического сообщества, молодые предприниматели креативного сектора экономики (архитекторы, дизайнеры, it-специалисты, режиссеры), эксперты в сфере экономики и бизнеса.
По итогам работы молодежной площадки будет сформирован список лучших идей и предложений правительству РФ.
Отметим, что впервые молодежная площадка в рамках Красноярского экономического форума была организована в 2009 году. За это время в ней приняли участие более шести тысяч человек.
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