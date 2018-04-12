Красноярский экономический форум стартовал с молодежной площадки

Начал свою работу Красноярский экономический форум — 2018. Первый день стартовал с молодежной площадки «Поколение-2030», организатором которой выступает молодежное правительство Красноярского края.

Как отметили на открытии форума, тема молодежной площадки в этом году — «Экономика будущего».

Участниками стали более тысячи молодых людей со всей страны — специалисты научно-образовательных учреждений, представители некоммерческих организаций, академического сообщества, молодые предприниматели креативного сектора экономики (архитекторы, дизайнеры, it-специалисты, режиссеры), эксперты в сфере экономики и бизнеса.

По итогам работы молодежной площадки будет сформирован список лучших идей и предложений правительству РФ

Отметим, что впервые молодежная площадка в рамках Красноярского экономического форума была организована в 2009 году. За это время в ней приняли участие более шести тысяч человек.